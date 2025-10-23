2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
21 °C Budapest
Sport

A bőrt lehúzta az angol fociról a korábbi sztárcsatár: ezt nem teszik zsebre a játékosok

Pénzcentrum
2025. október 23. 14:02

Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói, annak ellenére, hogy Erling Haaland és társai rekordszámú találatokat szereznek - közölte a Mirror.

McCarthy, aki a 2006/07-es szezonban 18 gólt szerzett a Blackburn színeiben, úgy véli, hogy az ő idejében több világklasszis csatár játszott a Premier League-ben. "Nem akartad, hogy a riválisaid túlszárnyaljanak. Olyan játékosok, mint Drogba, Wayne Rooney, Louis Saha, Emmanuel Adebeyor, Thierry Henry, Jermaine Defoe, Robbie Keane. Istenem, a lista végtelen" - nyilatkozta a BestBettingSites-nak.

A dél-afrikai támadó szerint manapság kevesebb elismert csatár van a futballban. Véleménye szerint a korábbi generáció nehezebb körülmények között is eredményes tudott lenni: "Nem látod azokat a gólokat, amiket mi, akkori csatárok szereztünk nagyon nehéz körülmények között a Premier League-ben. A különbség az volt, hogy a pályák sokkal vizesebben és nehezebbek voltak, mint most. Manapság megfelelő vízelvezető rendszerek vannak, így a pályák tökéletesek."

A statisztikák azonban nem feltétlenül támasztják alá McCarthy állításait. Az 1997/98-as és 1998/99-es szezonban 18 góllal lehetett gólkirályi címet nyerni, míg a 2022/23-as idényben Haaland 36 találattal végzett az élen. A 2017/18-as szezonban Mohamed Salah 32 góllal lett gólkirály, ami szintén kiemelkedő teljesítmény.

Mohamed Salah
Csapata: Liverpool
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 45M €
Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

A játék fejlődésével a védők képességei is változtak. McCarthy elismeri, hogy bizonyos szempontból a mai csatároknak nehezebb dolguk van: "Manapság még a nagy, erős, fizikális védők is nagyon gyorsak. Nézz meg valakit, mint Virgil van Dijk, nem sok csatár tud lefutni egy ilyen játékost. Tehát most fizikalitással és gyorsasággal is rendelkeznek. Azt hiszem, egy kicsit összetettebb a csatárok dolga a modern játékban."

A vita arról, hogy melyik korszak volt nehezebb, valószínűleg sosem fog nyugvópontra jutni. A számok, statisztikák és szakértői vélemények alapján egy dolog bizonyos: a világklasszis játékosok minden korszakban képesek kiemelkedő teljesítményt nyújtani, függetlenül a körülményektől. A legjobb játékosok tegnap, ma és holnap is megállnák a helyüket.
Címlapkép: Getty Images
