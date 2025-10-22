A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.
Elképesztő estét hozott a keddi BL-játéknap: itt meg mi történt?!
A Bajnokok Ligája keddi játéknapján 43 gól született, öt piros lapot osztottak ki és hat büntetőt ítéltek meg, amelyekből ötöt értékesítettek a csapatok - írja összefoglalójában a BBC.
A gólgazdag estén a címvédő Paris Saint-Germain hét gólt lőtt a Leverkusennek, miközben mindkét csapatból kiállítottak egy-egy játékost, és a német csapat játékosa, Alejandro Grimaldo büntetőt hibázott.
A PSV Eindhoven hátrányból fordítva 6-2-re győzte le az olasz bajnok Napolit, míg az Arsenal, a Newcastle és a Manchester City is magabiztos győzelmet aratott. A City csatára, Erling Haaland sorozatban 12. mérkőzésén talált be.
A Bajnokok Ligája friss eredményeiért, góllövőlistáért kattints a Sportonlinera!
A keddi 43 gól a Bajnokok Ligája történetének harmadik legtermékenyebb játéknapja. A rekordot a tavalyi szezon ligaszakaszának utolsó fordulója tartja 64 góllal, de akkor mind a 18 mérkőzést egy időben játszották, így az egy mérkőzésre jutó gólátlag alacsonyabb volt (3,55). 1997. október 1-jén 12 mérkőzésen 44 gól született, köztük a Manchester United és a Juventus 3-2-es Old Traffordon játszott mérkőzésén, ahol Paul Scholes és Zinedine Zidane is betalált.
Az egy mérkőzésre jutó gólátlagot tekintve a keddi játéknap a második legjobb a sorozat történetében. Csak a 2014. október 21-i játéknap előzi meg, amikor 8 mérkőzésen 40 gól született (5 gól/mérkőzés).
A keddi játéknapon az angol csapatok szerezték a legtöbb gólt (9), míg a francia klubok – kizárólag a PSG révén – 7 találattal követték őket. Csak a belga Union Saint-Gilloise, a portugál Benfica, a kazah Kairat és a ciprusi Pafos nem talált be. Az angol játékosok 5 gólt szereztek, köztük a Barcelona színeiben játszó Marcus Rashford és a Newcastle-ben szereplő Harvey Barnes egyaránt duplázott, míg Anthony Gordon is betalált a Szarkák színeiben. A spanyol játékosok azonban 6 gólt szereztek, ebből hármat a Barcelona mesterhármasig jutó játékosa, Fermin Lopez.
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
