Chelsea-legendával száguld a Premier League felé az angol kiscsapat: nyugalomra int Lampard

Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén - tudósított a Mirror.

A Coventry City kedden este legyőzte a Portsmouth csapatát, ami már az ötödik egymást követő győzelmük volt. A mérkőzés során Carl Rushworth kapus megdöntötte a klub leghosszabb kapott gól nélküli sorozatának rekordját, felülmúlva Horace Pearson 1934-ben felállított 608 perces csúcsát.

A Sky Blues szeptember 13., a Norwich elleni döntetlen óta nem kapott gólt, és azóta öt mérkőzésen is kapott gól nélkül maradt. A sorozat végül a Portsmouth elleni találkozó hosszabbításában szakadt meg, amikor Makenzie Kirk betalált.

Lampard együttese jelenleg négy ponttal vezet a második helyezett Middlesbrough előtt. A Coventry rendkívül eredményes a kapu előtt, 11 mérkőzésen már 31 gólt szereztek, ami messze a legtöbb az egész angol labdarúgó-ligában.

A vezetőedző azonban nem engedi, hogy túlzott lelkesedés uralkodjon el a csapaton: "Jól játszottunk. Ide jönni és ilyen erőteljesnek, veszélyesnek lenni a kapu előtt, miközben akár még egy-két gólt is szerezhettünk volna, jó teljesítmény volt. Az emberek izgatottak lesznek, és ez csak fokozódik, amikor meccseket nyersz, de a mi feladatunk, hogy koncentráltak és alaposak maradjunk. Elégedettek vagyunk a szezonkezdettel, a teljesítménnyel és az eredményekkel, de tudjuk, mi történik ebben a bajnokságban, ha ellazulsz."

Thomas-Asante, aki mindkét gólt szerezte a Portsmouth ellen, jelenleg a Championship társgólkirálya csapattársával, Haji Wrighttal együtt, mindketten 8-8 találatnál járnak. Az utóbbi öt mérkőzésén hét gólban volt érintett, miközben a múlt héten központi szerepet játszott abban is, hogy Ghána kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Anglia Coventry City Piaci érték: 107,95M Edző: Frank Lampard Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #1 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Coventry City 11 7 4 0 31 8 23 25 2. Middlesbrough 10 6 3 1 14 7 7 21 3. Millwall 11 6 2 3 13 13 0 20 Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

Lampard elismerően nyilatkozott róla: "Az előszezon első napjától kezdve elképesztő volt. Fitt, éhes és friss. Nekünk, a stábnak óriási előny, hogy van valakink, aki a bal szélről a jobb szélre, a tízes vagy a kilences pozícióba is tud mozogni, és mindent belead. Ha ehhez hozzáadjuk a tehetségét és a jelenlegi önbizalmát, akkor nagyon sok elismerést érdemel. Most csak annyit kell tennie, hogy alázatos marad és folytatja ezt. Szükségünk van arra a tehetségre, amit most mutat."

A Coventry 2001 óta nem szerepelt a Premier League-ben. Kiesésük óta egészen a negyedosztályig (League Two) zuhantak, mielőtt újra felkapaszkodtak volna a ranglétrán.