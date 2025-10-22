Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Borzalmas tragédia: fiatal szurkoló halt meg órákkal a meccs előtt
Órákkal a BL-meccs előtt hunyt el egy Manchester City szurkoló Spanyolországban. A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a Villarreal elleni meccsre készült utazni - írta meg a Mirror.
A Manchester City közleményben fejezte ki részvétét Guy Bradshaw halála miatt, aki a Villarreal elleni Bajnokok Ligája mérkőzés előtt vesztette életét Spanyolországban. A 35 éves szurkoló Benidormban szállt meg, mintegy 130 kilométerre Villarrealtól, ahol kedden este a City 2-0-ra győzött Erling Haaland és Bernardo Silva góljainak köszönhetően.
Bradshaw-t kedd hajnalban találta holtan az ágyában egy barátja. A halál okát még nem erősítették meg, de a család tájékoztatása szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja. Tragikus módon édesapja, az 56 éves Martin éppen aznap készült kiutazni, hogy fiával együtt nézhesse meg a mérkőzést, ehelyett azonban fia holttestének azonosítására kellett mennie.
A Wythenshawe-ből származó férfi unokatestvére, Jess Bradshaw elmondta, hogy Guy halála teljesen összetörte a családot. "Nagyon kedves, gondoskodó ember volt. A Manchester Cityért és 11 éves kislányáért élt, akit imádott. Soha nem keveredett bajba, nem voltak ellenségei" - nyilatkozta a Manchester Evening Newsnak.
Guy saját szőnyegtisztító vállalkozást vezetett, és maga után hagyta kislányát, édesanyját, ikertestvérét és fiatalabb öccsét. Halála előtti este közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyen a nemrég elhunyt Ricky Hatton bokszoló fiával, Campbellel énekelt.
A Manchester City közösségi oldalán így emlékezett meg róla: "Mélyen megrendülve értesültünk Guy Bradshaw, a City szurkolójának haláláról, aki tragikus módon hunyt el Spanyolországban a Villarreal elleni mérkőzés előtt. A klub minden tagja részvétét fejezi ki családjának, barátainak és szurkolótársainak ebben a nehéz időszakban. Egyszer kék, mindig kék."
A Villarreal is kifejezte részvétét: "Gondolataink családjával, barátaival és minden Manchester City szurkolóval vannak. Nyugodjon békében."
Guy barátai és szurkolótársai is megemlékeztek róla a közösségi médiában, kiemelve, hogy egész életében hűségesen követte a csapatot. Egy GoFundMe oldalon már több mint 16 000 fontot gyűjtöttek össze a család megsegítésére.
