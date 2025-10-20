Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
A 29 éves játékos, aki a múlt szezon nagy részét egy súlyos térdsérülés miatt hagyta ki, a Brentford elleni október 5-i, 1-0-ra megnyert mérkőzés első félidejében szenvedett combizom-sérülést. Ezt követően a spanyol válogatott világbajnoki selejtező mérkőzéseiről is kimaradt. Rodri az Everton elleni, szombati 2-0-s hazai győzelem során sem léphetett pályára - írja a Reuters.
"Nem hiszem, hogy játszhat a Villarreal vagy az Aston Villa ellen" - nyilatkozta Guardiola a brit sajtónak. "Nem hosszú távú sérülés, de izomproblémáról van szó, amivel óvatosnak kell lenni. Sokszor próbálkoztunk már, igyekeztünk elkerülni a kockázatot, de nem sikerült megfelelően kezelni a helyzetet. Meglátjuk, hogyan alakul" - tette hozzá a vezetőedző.
A Manchester City kedden a Bajnokok Ligájában Rodri korábbi csapatához, a Villarrealhoz látogat, majd vasárnap a Premier League-ben az Aston Villa ellen lép pályára. Guardiola csapata jelenleg a második helyen áll a bajnokságban 16 ponttal nyolc mérkőzés után, három ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
