Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos

Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.

A 29 éves játékos, aki a múlt szezon nagy részét egy súlyos térdsérülés miatt hagyta ki, a Brentford elleni október 5-i, 1-0-ra megnyert mérkőzés első félidejében szenvedett combizom-sérülést. Ezt követően a spanyol válogatott világbajnoki selejtező mérkőzéseiről is kimaradt. Rodri az Everton elleni, szombati 2-0-s hazai győzelem során sem léphetett pályára - írja a Reuters.

"Nem hiszem, hogy játszhat a Villarreal vagy az Aston Villa ellen" - nyilatkozta Guardiola a brit sajtónak. "Nem hosszú távú sérülés, de izomproblémáról van szó, amivel óvatosnak kell lenni. Sokszor próbálkoztunk már, igyekeztünk elkerülni a kockázatot, de nem sikerült megfelelően kezelni a helyzetet. Meglátjuk, hogyan alakul" - tette hozzá a vezetőedző.

A Manchester City kedden a Bajnokok Ligájában Rodri korábbi csapatához, a Villarrealhoz látogat, majd vasárnap a Premier League-ben az Aston Villa ellen lép pályára. Guardiola csapata jelenleg a második helyen áll a bajnokságban 16 ponttal nyolc mérkőzés után, három ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött.