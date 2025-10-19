2025. október 19. vasárnap Nándor
6 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 21.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Megint győzött Verstappen: egyre fenyegeti a McLareneket, nincs még lefutva a vb-cím?

MTI
2025. október 19. 22:45

Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben. 

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott vasárnap a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 28 éves pilótának ez volt az idei ötödik és pályafutása 68. futamgyőzelme, az austini pályán a negyedik. Verstappen mögött az összetettben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként - utóbbi így a júliusi Belga Nagydíj óta először állhat dobogón.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben. A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Mexikóban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #ferrari #autóverseny #max verstappen #lando norris #mclaren #f1 #oscar piastri #red bull

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:45
20:40
20:01
19:31
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
5 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
1 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
6 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 20:01
Sok a változó a magyar tőzsdén: a Mol Kurdisztánban operál, a Waberer's fontos döntést hozott
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 19:01
Megszólalt a rangos budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Agrárszektor  |  2025. október 19. 20:02
Már látszik, mikor jöhet eső itthon: így mossa el a száraz időt