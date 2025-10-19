Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Megint győzött Verstappen: egyre fenyegeti a McLareneket, nincs még lefutva a vb-cím?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott vasárnap a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban.
A 28 éves pilótának ez volt az idei ötödik és pályafutása 68. futamgyőzelme, az austini pályán a negyedik. Verstappen mögött az összetettben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként - utóbbi így a júliusi Belga Nagydíj óta először állhat dobogón.
A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben. A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Mexikóban.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a...
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén.
Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
