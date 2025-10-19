Megint győzött Verstappen: egyre fenyegeti a McLareneket, nincs még lefutva a vb-cím?

Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott vasárnap a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban.

A 28 éves pilótának ez volt az idei ötödik és pályafutása 68. futamgyőzelme, az austini pályán a negyedik. Verstappen mögött az összetettben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként - utóbbi így a júliusi Belga Nagydíj óta először állhat dobogón.

A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben. A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Mexikóban.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA