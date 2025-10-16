2025. október 16. csütörtök Gál
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tengerben úszás, úszó, sport, úszás, tenger
Sport

Ennyi volt, nincs tovább: befejezi a négyszeres olimpiai bajnok úszó

MTI
2025. október 16. 11:15

Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.

A 25 éves gyorsspecialista, aki 50 méteres medencében négyszer, rövid pályán kétszer nyert aranyérmet világbajnokságon, csütörtökön jelentette be döntését, melyet "nagyon nehéznek" nevezett. A párizsi olimpián 400-on és a 4x200-as váltó tagjaként győzött, utána hosszabb pihenőbe kezdett, de az volt a szándéka, hogy a Los Angeles-i játékokra visszatér.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez egy nehéz, nagyon nehéz döntés, de nagyon örülök neki" - mondta Instagram-oldalán. "Mindig szerettem az úszást, ez a szenvedélyem kiskorom óta. Ugyanakkor ebben a szünetben rájöttem, hogy más dolgok, melyek korábban is számítottak, most már egy kicsit fontosabbak" - indokolta lépését.

Titmus a párizsi előtt a tokiói játékokon is győzött 400 méteren, mindkétszer az amerikai Katie Ledecky elől kaparintotta meg az aranyérmet. A világcsúcsát (3:55.38 p) idén júniusban vette el tőle a kanadai Summer McIntosh (3:54.18) - aki a francia fővárosban bronzérmes volt ezen a távon -, 200 méteren azonban továbbra is övé (1:52.23) a világrekord.

Ledecky máris reagált a bejelentésre, "nagy versenyzőnek, nagy bajnoknak, különleges személyiségnek" nevezte Titmust, McIntosh pedig úgy fogalmazott: "hiányozni fogsz nekünk". Titmus elárulta, nem gondolta volna, hogy a párizsi lesz az utolsó olimpiája, majd hozzátette: "tudva, amit most tudok, jobban kiélvezhettem volna ezt az utolsó versenyt".

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A sportoló tíz hónappal a tavalyi olimpia előtt műtéten esett át, egy jóindulatú petefészekdaganatot távolítottak el a szervezetéből. Az ausztrál úszó 33 érmet nyert nagy nemzetközi versenyeken, ezek közül nyolcat olimpián, kilencet normál medencés világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #úszás #párizs #világrekord #világbajnokság #visszavonulás #sportoló #aranyérem #ausztrália

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:44
11:31
11:15
11:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
2025. október 15.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
4 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
7 napja
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
3 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 11:44
Kevesebb magyar turista érkezett Horvátországba 2025 nyarán, viszont többet költöttek
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 11:31
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Agrárszektor  |  2025. október 16. 11:32
Kiadták a vörös listát: már biztos, Magyarországon is nagy a baj