Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Ennyi volt, nincs tovább: befejezi a négyszeres olimpiai bajnok úszó
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
A 25 éves gyorsspecialista, aki 50 méteres medencében négyszer, rövid pályán kétszer nyert aranyérmet világbajnokságon, csütörtökön jelentette be döntését, melyet "nagyon nehéznek" nevezett. A párizsi olimpián 400-on és a 4x200-as váltó tagjaként győzött, utána hosszabb pihenőbe kezdett, de az volt a szándéka, hogy a Los Angeles-i játékokra visszatér.
"Ez egy nehéz, nagyon nehéz döntés, de nagyon örülök neki" - mondta Instagram-oldalán. "Mindig szerettem az úszást, ez a szenvedélyem kiskorom óta. Ugyanakkor ebben a szünetben rájöttem, hogy más dolgok, melyek korábban is számítottak, most már egy kicsit fontosabbak" - indokolta lépését.
Titmus a párizsi előtt a tokiói játékokon is győzött 400 méteren, mindkétszer az amerikai Katie Ledecky elől kaparintotta meg az aranyérmet. A világcsúcsát (3:55.38 p) idén júniusban vette el tőle a kanadai Summer McIntosh (3:54.18) - aki a francia fővárosban bronzérmes volt ezen a távon -, 200 méteren azonban továbbra is övé (1:52.23) a világrekord.
Ledecky máris reagált a bejelentésre, "nagy versenyzőnek, nagy bajnoknak, különleges személyiségnek" nevezte Titmust, McIntosh pedig úgy fogalmazott: "hiányozni fogsz nekünk". Titmus elárulta, nem gondolta volna, hogy a párizsi lesz az utolsó olimpiája, majd hozzátette: "tudva, amit most tudok, jobban kiélvezhettem volna ezt az utolsó versenyt".
A sportoló tíz hónappal a tavalyi olimpia előtt műtéten esett át, egy jóindulatú petefészekdaganatot távolítottak el a szervezetéből. Az ausztrál úszó 33 érmet nyert nagy nemzetközi versenyeken, ezek közül nyolcat olimpián, kilencet normál medencés világbajnokságon.
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
