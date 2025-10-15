2025. október 15. szerda Teréz
A focilabda a kapuba repült. Focilabda kanyarodik a hálóba, a háttérben villanófény. Focilabda a kapu hálójában kék háttér előtt. Az öröm pillanata, 3D illusztráció
Sport

Máris összeveszett a szurkolókkal az angolok kapitánya? Megszólalt Tuchel, ezért énekeltek neki

Pénzcentrum
2025. október 15. 14:16

Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot - írta a BBC.

Az angol válogatott szövetségi kapitánya a Lettország elleni 5-0-s győzelem után jó humorral fogadta a szurkolók által felé irányított kórusokat. A rigai mérkőzésen az utazó drukkerek olyan dalokat énekeltek, mint "Thomas Tuchel, akkor énekelünk, amikor akarunk" és "Thomas Tuchel, elég hangosak vagyunk neked?". A győzelemmel egyébként Anglia kijutott a világbajnokságra.

"Kaptam némi kritikát az első félidőben, ami teljesen rendben van. Jó humorral vettem és elfogadom. A legutóbbi megjegyzéseim miatt volt okuk erre, és ez így fair. Kreatívnak találtam, mosolyt csalt az arcomra. Ez a brit humor, amit el tudok viselni. Semmi baj nem történt" - nyilatkozta Tuchel a mérkőzés után.

A német szakember hangsúlyozta a szurkolói támogatás fontosságát a világbajnokságig hátralévő időszakban: "Nagyon fontos számunkra. A szerbiai támogatás is kiváló volt, és biztosak vagyunk benne, hogy Amerikában is fantasztikus lesz. Szükségünk van rá. Hatalmas különbséget jelent, ha játékosként vagy edzőként azt látod, hogy a szurkolók a csapat mögött állnak és énekelnek."

A mérkőzésen Harry Kane kétszer is betalált az első félidőben, ezzel 76-ra növelte válogatottbeli góljainak számát. A csapatkapitány idén 11 mérkőzésen már 20 gólt szerzett az angol válogatottban és a Bayern Münchenben együttesen.

Tuchel különösen Kane munkabírását és vezetői képességeit dicsérte: "Harry épp most mondott egy beszédet, amelyben kijelentette, hogy mindenki készen áll arra, hogy novemberben folytassa ezt a dolgot, senki sem lép hátra és senki sem veszi magától értetődőnek. Úgy érzik, hogy építenek valamit."

"Ha csak a 85. percben szerzett gólra nézel, Eze góljára, elveszítünk egy labdát, és Harry visszamegy a saját térfelére, lehajtja a fejét, és újabb sprintet tesz meg védekezésben. Csapatkapitányként, kilencesként erre nincs igazi szükség. Senki sem hibáztatná, ha nem tenné meg, de megteszi, és ez a mérce, ez a példa, amit mutat" - méltatta Kane-t a kapitány.

Az angol válogatott a Lettország elleni győzelemmel biztosította helyét a jövő nyári világbajnokságon. Tuchel januári kinevezése óta nyolc mérkőzésből hetet nyert meg, egyetlen veresége egy Szenegál elleni barátságos mérkőzésen született.
Címlapkép: Getty Images
