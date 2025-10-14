Nagy pofon készül Lisszabonban? Csak így lehet esélyünk a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn

A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja. Mit mutatnak a statisztikák, mire számíthatunk az esti mérkőzésen?

Ma este háromnegyed kilenckor a magyar labdarúgó-válogatott Lisszabonban lép pályára a 2026-os világbajnokság európai selejtezőjének újabb körében. Az ellenfél ismét Portugália lesz, akiktől szeptemberben a Puskás Arénában 3-2-re kikaptunk - csakhogy most szinte teljes "fegyverzetben" mehetünk neki az újabb kihívásnak.

A szokásos módon megnézzük a két csapat taktikáját és legfontosabb erősségeit, hogy kiderüljön: van-e bármennyi esélyünk Lisszabonban, okozhatnak-e meglepetést Marco Rossi tanítványai? Mire kell figyelni a szupersztárokkal teletűzdelt portugálok ellen, és mit nyerünk azzal, ha egynél akár több pontot is szerzünk ma este?

Lelassultak a portugálok - de ne dőljünk be!

Portugáliával eddig már elég sokszor találkoztunk, az első meccset majdnem száz esztendeje, 1926-ban játszottuk ellenük. Az utolsó pár meccs nem hozott szép emléket, egyetlen kivételként talán a 2016-os Eb-csoportmeccset lehet említeni, melyen 3-3-as döntetlent vívtunk ki ellenük.

A portugálok a szeptemberi odavágó előtt pár nappal erődemonstrációt tartottak Örményországban, amikor 5-0-ra nyertek Ronaldóék. Ez most máshogy történt: szombaton csak a hajrában szerzett góllal nyomták le a csoport eddigi leggyengébbjét, Írországot. Persze ettől még nem kell elhinnünk, hogy ellenünk is altatni fognak, sőt, a támadójátékuk ettől kimondottan veszélyes.

Megint van egy hiányzó, ezúttal a védelemben

Az mindenképpen jó hír, hogy a magyar támadósor mindket jelentős tagja letöltötte végre elitltását: Varga Barnabás és Sallai Roland is elutaztak Lisszabonba, és komoly szerep hárulhat majd rájuk a támadásépítések során. Jó hír ez azért is, mert az örmények ellen fontos szerepet kapó Szoboszlai Dominikról vélhetően lekerülhet egy kisebb teher, és sokkal jobban lehet használni a támadások során is.

Nem számíthat viszont a kapitány Nagy Zsoltra, akiről tegnap reggel közölték, hogy lázas betegség döntötte le a lábáról, így ő biztosan nem lép majd pályára, a csapatot sem követte Portugáliába. Az ő sallangmentes, megbízható szálsőjátékának kiesése komoly érvágás, ugyanis az egyik oszlopnak számít a védelemben, és főhet Rossi feje, kit tegyen be a pótlására.

Kijutnak, ha nyernek Ronaldoék

A magyar válogatott, bár visszatérhetnek a jelentős támadók, vélhetően azért nem ugrik neki az ellenfél torkának. Az eddig mutatott játék alapján sokkal inkább valószínű, hogy egy labdabiztosabb, sokpasszos játékot láthatunk ma este, várva azt a pillanatot, amikor a területek megnyílnak annyira, hogy bátrabban lehet támadást indítani.

A portugálok ezzel szemben nyilván szeretnék demonstrálni, hogy minél hamarabb eldöntenék a csoport végeredményét - annál is inkább, mert ha győznek ma este, akkor is biztossá válik a vb-kijutásuk, ha az örmények győznek Írországban.

Várható tehát, hogy a Bruno Fernandesre épülő középpálya, valamint a Cristiano Ronaldo vezette támadósor gyorsan akar majd akár több gólt is szerezni, ezzel végképp lezárva a magyarok elleni párharcot. Figyelni kell arra is, hogy a sokkal gyorsabb játékosaikat emberfogásba vegyék a magyar védők, ellenkező esetben ugyanis tényleg hamar eldőlhet a mérkőzés. Mutatja mindezt az is, hogy a magyar válogatott várható gólszáma a mérkőzésre 1,17, a házigazdáké pedig 1,87, vagyis a statisztikai mutatók is több portugál gólt jeleznek előre.

Nagy pofon készül?

Összességében bár majdnem teljesen "rendben van" a válogatott, a statisztikák és az eddig látottak alapján - plusz mivel a portugálok egy győzelemmel biztosítják az amerikai repjegyüket -

erős portugál fölényt és hazai győzelmet lehet várni a mérkőzésen, nem kizárt, hogy egy komolyabb pofont is kiosztanak a magyaroknak Ronaldóék.

Természetesen most is bízhatunk a Puskásban is látott játékban, és abban is, hogy a visszatérők adnak egy pluszt a csapat többi tagjának - de csodaszámba menne, ha pontot vagy győzelmet szereznénk Lisszabonban. A meccs este háromnegyed kilenckor kezdődik, és mint mindig, az M4 Sport most is élőben közvetít a helyszínről.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA