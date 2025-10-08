Döbbeneteset nyilatkozott az angol válogatottról Steven Gerrard: "utáltam ott játszani"

Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet.
Steven Gerrard kemény kritikát fogalmazott meg az angol válogatottal kapcsolatban, amelyben 14 éven át játszott. A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket - számolt be a Telegraph.
Gerrard, aki 114 alkalommal szerepelt az angol válogatottban 2000 és 2014 között, a Rio Ferdinand podcastjában beszélt őszintén a nemzeti csapatban szerzett tapasztalatairól. Bár olyan sztárokkal játszott együtt, mint Wayne Rooney, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham és Rio Ferdinand, a csapat sosem jutott el egy nagy torna elődöntőjéig sem.
"Szerintem megvolt a futball-intelligenciánk, hogy alkalmazkodjunk és együtt működjünk, de nagyobb probléma volt az angol válogatottnál. Úgy gondolom, mind egoista vesztesek voltunk" - nyilatkozta Gerrard. A korábbi középpályás szerint a klubok közti rivalizálás és az egók akadályozták meg, hogy igazi csapattá váljanak.
Gerrard rámutatott arra az ellentmondásra, hogy ma már korábbi riválisok, mint Jamie Carragher és Gary Neville, vagy ő maga és Ferdinand, jó barátok, miközben játékosként sosem tudtak igazán közel kerülni egymáshoz. "Soha nem váltunk igazi, erős csapattá. Tehetséges egyének csoportja voltunk, de ez így sosem működik" - magyarázta.
A 45 éves szakember bevallotta, hogy a mérkőzéseken és edzéseken kívül kifejezetten utálta a válogatottnál töltött időt. "Gyűlöltem a szállodai szobákat. A korai időkben voltak napok, amikor nagyon lehangolt voltam. Hét órát voltam a szobában, mit csináljak ilyenkor?" - emlékezett vissza.
Gerrard szerint a Liverpool csapatánál teljesen más volt a helyzet: "Azok voltak életem legjobb napjai. Amikor a Liverpoollal külföldre mentem vagy idegenben játszottunk, a csapat részének éreztem magam. Úgy éreztem, hogy a stáb figyel rám, különlegesnek éreztem magam. Alig vártam, hogy odaérjek. Az angol válogatottnál csak a meccseket és az edzéseket vártam, aztán menni akartam."
A korábbi középpályás frusztrációját fejezte ki amiatt, hogy az angol válogatott az ő idejében nem ért el jobb eredményeket, annak ellenére, hogy rendkívül tehetséges játékosok alkották a keretet.
