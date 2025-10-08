2025. október 8. szerda Koppány
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Döbbeneteset nyilatkozott az angol válogatottról Steven Gerrard: "utáltam ott játszani"

Pénzcentrum
2025. október 8. 12:14

Steven Gerrard kemény kritikát fogalmazott meg az angol válogatottal kapcsolatban, amelyben 14 éven át játszott. A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket - számolt be a Telegraph.

Gerrard, aki 114 alkalommal szerepelt az angol válogatottban 2000 és 2014 között, a Rio Ferdinand podcastjában beszélt őszintén a nemzeti csapatban szerzett tapasztalatairól. Bár olyan sztárokkal játszott együtt, mint Wayne Rooney, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham és Rio Ferdinand, a csapat sosem jutott el egy nagy torna elődöntőjéig sem.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Szerintem megvolt a futball-intelligenciánk, hogy alkalmazkodjunk és együtt működjünk, de nagyobb probléma volt az angol válogatottnál. Úgy gondolom, mind egoista vesztesek voltunk" - nyilatkozta Gerrard. A korábbi középpályás szerint a klubok közti rivalizálás és az egók akadályozták meg, hogy igazi csapattá váljanak.

Gerrard rámutatott arra az ellentmondásra, hogy ma már korábbi riválisok, mint Jamie Carragher és Gary Neville, vagy ő maga és Ferdinand, jó barátok, miközben játékosként sosem tudtak igazán közel kerülni egymáshoz. "Soha nem váltunk igazi, erős csapattá. Tehetséges egyének csoportja voltunk, de ez így sosem működik" - magyarázta.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

A 45 éves szakember bevallotta, hogy a mérkőzéseken és edzéseken kívül kifejezetten utálta a válogatottnál töltött időt. "Gyűlöltem a szállodai szobákat. A korai időkben voltak napok, amikor nagyon lehangolt voltam. Hét órát voltam a szobában, mit csináljak ilyenkor?" - emlékezett vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gerrard szerint a Liverpool csapatánál teljesen más volt a helyzet: "Azok voltak életem legjobb napjai. Amikor a Liverpoollal külföldre mentem vagy idegenben játszottunk, a csapat részének éreztem magam. Úgy éreztem, hogy a stáb figyel rám, különlegesnek éreztem magam. Alig vártam, hogy odaérjek. Az angol válogatottnál csak a meccseket és az edzéseket vártam, aztán menni akartam."

A korábbi középpályás frusztrációját fejezte ki amiatt, hogy az angol válogatott az ő idejében nem ért el jobb eredményeket, annak ellenére, hogy rendkívül tehetséges játékosok alkották a keretet.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #liverpool #david beckham #válogatott #angol foci #angol válogatott #wayne rooney

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:47
12:33
12:14
12:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
2025. október 8.
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
2025. október 7.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
6 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
3
1 napja
Gyászol a magyar labdarúgás: meghalt a magyar válogatott volt kapitánya
4
2 hete
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó
5
1 napja
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 13:05
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 10:37
Te is vettél ebből a fokhagymából? Ne egyél belőle, visszahívták, nagyon veszélyes!
Agrárszektor  |  2025. október 8. 12:26
Bejelentették: egyedi kedvezményt kapnak az őstermelők Magyarországon