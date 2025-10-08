Döbbeneteset nyilatkozott az angol válogatottról Steven Gerrard: "utáltam ott játszani"

Steven Gerrard kemény kritikát fogalmazott meg az angol válogatottal kapcsolatban, amelyben 14 éven át játszott. A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket - számolt be a Telegraph.

Gerrard, aki 114 alkalommal szerepelt az angol válogatottban 2000 és 2014 között, a Rio Ferdinand podcastjában beszélt őszintén a nemzeti csapatban szerzett tapasztalatairól. Bár olyan sztárokkal játszott együtt, mint Wayne Rooney, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham és Rio Ferdinand, a csapat sosem jutott el egy nagy torna elődöntőjéig sem.

"Szerintem megvolt a futball-intelligenciánk, hogy alkalmazkodjunk és együtt működjünk, de nagyobb probléma volt az angol válogatottnál. Úgy gondolom, mind egoista vesztesek voltunk" - nyilatkozta Gerrard. A korábbi középpályás szerint a klubok közti rivalizálás és az egók akadályozták meg, hogy igazi csapattá váljanak.

Gerrard rámutatott arra az ellentmondásra, hogy ma már korábbi riválisok, mint Jamie Carragher és Gary Neville, vagy ő maga és Ferdinand, jó barátok, miközben játékosként sosem tudtak igazán közel kerülni egymáshoz. "Soha nem váltunk igazi, erős csapattá. Tehetséges egyének csoportja voltunk, de ez így sosem működik" - magyarázta.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

A 45 éves szakember bevallotta, hogy a mérkőzéseken és edzéseken kívül kifejezetten utálta a válogatottnál töltött időt. "Gyűlöltem a szállodai szobákat. A korai időkben voltak napok, amikor nagyon lehangolt voltam. Hét órát voltam a szobában, mit csináljak ilyenkor?" - emlékezett vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gerrard szerint a Liverpool csapatánál teljesen más volt a helyzet: "Azok voltak életem legjobb napjai. Amikor a Liverpoollal külföldre mentem vagy idegenben játszottunk, a csapat részének éreztem magam. Úgy éreztem, hogy a stáb figyel rám, különlegesnek éreztem magam. Alig vártam, hogy odaérjek. Az angol válogatottnál csak a meccseket és az edzéseket vártam, aztán menni akartam."

A korábbi középpályás frusztrációját fejezte ki amiatt, hogy az angol válogatott az ő idejében nem ért el jobb eredményeket, annak ellenére, hogy rendkívül tehetséges játékosok alkották a keretet.