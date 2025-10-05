Na, ebből hogy mászik ki? Megszúrták a focistát, mégis őt tartóztatta le a rendőrség

Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban, ahol három vétség elkövetésével gyanúsítják egy olyan incidens kapcsán, amelyben megszúrták és kórházba szállították - írta meg az ESPN.

Az indianapolisi rendőrség szombaton vette őrizetbe Sanchezt a kórházban, ahol sérüléssel járó testi sértés, gépjárműbe való jogosulatlan behatolás és közterületi ittas állapot gyanújával tartóztatták le. A rendőrség közleménye szerint további személyeket nem keresnek az ügyben, a végleges vádemelésről a Marion megyei ügyészség fog dönteni.

Sanchez jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, állapota stabil. A Fox Sports korábbi közleményében köszönetet mondott az orvosi csapatnak a kivételes gondoskodásért, és kérte, hogy mindenki tartsa tiszteletben Sanchez és családja magánéletét ebben az időszakban.

A rendőrség korábban közölte, hogy két férfi közötti incidenst vizsgálnak, amely szombaton hajnali 12:30 körül történt. Az IMPD áttekintette a konfrontációról készült videofelvételeket, amely a népszerű belvárosi szórakozónegyedben, a Wholesale Districtben történt, az indianai állami törvényhozás épülete mellett.

A 38 éves Sanchez eredetileg a Las Vegas Raiders és az Indianapolis Colts közötti vasárnapi mérkőzés közvetítő stábjának tagja lett volna a Lucas Oil Stadionban, de az incidens miatt már nem vesz részt a munkában.

Sanchez nyolc szezont játszott az NFL-ben, miután 2009-ben a New York Jets az ötödik helyen választotta ki a USC-ről. Pályafutása első két évében segített a Jetsnek egymás után kétszer is bejutni az AFC bajnoki döntőjébe. Később a Philadelphia Eagles, a Dallas Cowboys és a Washington csapatában is játszott, utóbbiban lépett pályára utoljára 2018-ban.