2025. október 5. vasárnap Aurél
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Sport

Na, ebből hogy mászik ki? Megszúrták a focistát, mégis őt tartóztatta le a rendőrség

Pénzcentrum
2025. október 5. 10:32

Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban, ahol három vétség elkövetésével gyanúsítják egy olyan incidens kapcsán, amelyben megszúrták és kórházba szállították - írta meg az ESPN.

Az indianapolisi rendőrség szombaton vette őrizetbe Sanchezt a kórházban, ahol sérüléssel járó testi sértés, gépjárműbe való jogosulatlan behatolás és közterületi ittas állapot gyanújával tartóztatták le. A rendőrség közleménye szerint további személyeket nem keresnek az ügyben, a végleges vádemelésről a Marion megyei ügyészség fog dönteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sanchez jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, állapota stabil. A Fox Sports korábbi közleményében köszönetet mondott az orvosi csapatnak a kivételes gondoskodásért, és kérte, hogy mindenki tartsa tiszteletben Sanchez és családja magánéletét ebben az időszakban.

A rendőrség korábban közölte, hogy két férfi közötti incidenst vizsgálnak, amely szombaton hajnali 12:30 körül történt. Az IMPD áttekintette a konfrontációról készült videofelvételeket, amely a népszerű belvárosi szórakozónegyedben, a Wholesale Districtben történt, az indianai állami törvényhozás épülete mellett.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 38 éves Sanchez eredetileg a Las Vegas Raiders és az Indianapolis Colts közötti vasárnapi mérkőzés közvetítő stábjának tagja lett volna a Lucas Oil Stadionban, de az incidens miatt már nem vesz részt a munkában.

Sanchez nyolc szezont játszott az NFL-ben, miután 2009-ben a New York Jets az ötödik helyen választotta ki a USC-ről. Pályafutása első két évében segített a Jetsnek egymás után kétszer is bejutni az AFC bajnoki döntőjébe. Később a Philadelphia Eagles, a Dallas Cowboys és a Washington csapatában is játszott, utóbbiban lépett pályára utoljára 2018-ban.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #rendőrség #sport #bűncselekmény #sportoló #nfl #amerikai futball #amerikai foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:03
10:32
10:01
09:30
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 4.
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
2025. október 4.
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
2025. október 3.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 5. vasárnap
Aurél
40. hét
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
2 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
3
3 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
2 hete
Töredelmes vallomást tett Marco Rossi: "Magyarország mentett meg..."
5
1 hete
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 10:01
Itt a nagy 2025-ös hűtőteszt: tényleg csak a legdrágább berendezések a jók?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 06:04
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Agrárszektor  |  2025. október 5. 10:31
Csúcsétteremből a menzára: 150 éves a legendás magyar étel