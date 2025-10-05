A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Na, ebből hogy mászik ki? Megszúrták a focistát, mégis őt tartóztatta le a rendőrség
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban, ahol három vétség elkövetésével gyanúsítják egy olyan incidens kapcsán, amelyben megszúrták és kórházba szállították - írta meg az ESPN.
Az indianapolisi rendőrség szombaton vette őrizetbe Sanchezt a kórházban, ahol sérüléssel járó testi sértés, gépjárműbe való jogosulatlan behatolás és közterületi ittas állapot gyanújával tartóztatták le. A rendőrség közleménye szerint további személyeket nem keresnek az ügyben, a végleges vádemelésről a Marion megyei ügyészség fog dönteni.
Sanchez jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, állapota stabil. A Fox Sports korábbi közleményében köszönetet mondott az orvosi csapatnak a kivételes gondoskodásért, és kérte, hogy mindenki tartsa tiszteletben Sanchez és családja magánéletét ebben az időszakban.
A rendőrség korábban közölte, hogy két férfi közötti incidenst vizsgálnak, amely szombaton hajnali 12:30 körül történt. Az IMPD áttekintette a konfrontációról készült videofelvételeket, amely a népszerű belvárosi szórakozónegyedben, a Wholesale Districtben történt, az indianai állami törvényhozás épülete mellett.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A 38 éves Sanchez eredetileg a Las Vegas Raiders és az Indianapolis Colts közötti vasárnapi mérkőzés közvetítő stábjának tagja lett volna a Lucas Oil Stadionban, de az incidens miatt már nem vesz részt a munkában.
Sanchez nyolc szezont játszott az NFL-ben, miután 2009-ben a New York Jets az ötödik helyen választotta ki a USC-ről. Pályafutása első két évében segített a Jetsnek egymás után kétszer is bejutni az AFC bajnoki döntőjébe. Később a Philadelphia Eagles, a Dallas Cowboys és a Washington csapatában is játszott, utóbbiban lépett pályára utoljára 2018-ban.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen.
A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Az Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a Triondát.
Klein Dávid úgy nyilatkozott, hogy egyedül is csak akkor kísérli meg a nyolcezer méter feletti csúcs megtámadását, ha társa kielégítően rendbe jön.
A házaspár új gyermekének neve Szofi lett, boldog családi fotót is posztoltak a közösségi oldalra a hírről.
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
Szoboszlai Dominik édesapja pénzügyi tanácsokkal segítette fiát karrierje kezdetén, hogy elkerülje a fiatal sportolóknál gyakori anyagi buktatókat.
A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet
A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.
A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen.
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.
Az Arsenal ifiedzője, David Horseman egymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól egy Athletic Bilbao elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen történt incidens miatt.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.