Sport

Itt az újabb doppingbotrány: birkózók és súlyemelők buktak le, repült is az eltiltás

MTI
2025. október 5. 14:32

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.

A CAS fegyelmi ítéletéről beszámolva az insidethegames.biz portál kiemelte, hogy a jogi testület ezzel hatályon kívül helyezte azt a helyi ítéletet, amellyel - még 2024 júniusában - Tbiliszi városi bírósága azt mondta ki: a sportolók doppingolás áldozatai lettek.

A polgári bírósági ítélet alapján a Grúz Doppingellenes Ügynökség is arra a megállapításra jutott, hogy a két súlyemelő - a világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok Revaz Davitadze és az U23-as Eb-aranyérmes Gurami Giorbelidze -, továbbá a két szabadfogású birkózó - a vb- és Eb-bronzérmes Nika Kencsadze, s Dato Piruzasvili – nem vétkesek, s felmentette őket a doppingvád alól.

A CAS mostani döntésében viszont hamisnak ítélte a tbiliszi érvelést, amely szerint a válogatottak edzőtáborában valaki a négy érintett ivópoharába csempészte volna az osztarin nevű doppingszert. A sportdöntőbíróság határozata szerint "tudományosan bizonyított, hogy az osztarin nem oldódik vízben", s a sportolók nem tudták bizonyítani, hogy a gyógyszerhasználatuk nem volt szándékos. Négyéves eltiltásuk 2025. szeptember 30-tól hatályos.
Címlapkép: Getty Images
