Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Itt az újabb doppingbotrány: birkózók és súlyemelők buktak le, repült is az eltiltás
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
A CAS fegyelmi ítéletéről beszámolva az insidethegames.biz portál kiemelte, hogy a jogi testület ezzel hatályon kívül helyezte azt a helyi ítéletet, amellyel - még 2024 júniusában - Tbiliszi városi bírósága azt mondta ki: a sportolók doppingolás áldozatai lettek.
A polgári bírósági ítélet alapján a Grúz Doppingellenes Ügynökség is arra a megállapításra jutott, hogy a két súlyemelő - a világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok Revaz Davitadze és az U23-as Eb-aranyérmes Gurami Giorbelidze -, továbbá a két szabadfogású birkózó - a vb- és Eb-bronzérmes Nika Kencsadze, s Dato Piruzasvili – nem vétkesek, s felmentette őket a doppingvád alól.
A CAS mostani döntésében viszont hamisnak ítélte a tbiliszi érvelést, amely szerint a válogatottak edzőtáborában valaki a négy érintett ivópoharába csempészte volna az osztarin nevű doppingszert. A sportdöntőbíróság határozata szerint "tudományosan bizonyított, hogy az osztarin nem oldódik vízben", s a sportolók nem tudták bizonyítani, hogy a gyógyszerhasználatuk nem volt szándékos. Négyéves eltiltásuk 2025. szeptember 30-tól hatályos.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen.
A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Az Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a Triondát.
Klein Dávid úgy nyilatkozott, hogy egyedül is csak akkor kísérli meg a nyolcezer méter feletti csúcs megtámadását, ha társa kielégítően rendbe jön.
A házaspár új gyermekének neve Szofi lett, boldog családi fotót is posztoltak a közösségi oldalra a hírről.
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
Szoboszlai Dominik édesapja pénzügyi tanácsokkal segítette fiát karrierje kezdetén, hogy elkerülje a fiatal sportolóknál gyakori anyagi buktatókat.
A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet
A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.
A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen.
