Gyászol az angol futball: meghalt a legendás csapattulaj, három klubja is volt valaha

Elhunyt Milan Mandaric szerb-amerikai üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt - jelentette a BBC.

Milan Mandaric, a Portsmouth, Leicester City és Sheffield Wednesday korábbi tulajdonosa 87 éves korában hunyt el. A szerb-amerikai üzletember rövid betegség után szombaton távozott az élők sorából egy belgrádi kórházban - közölte családja.

"A labdarúgás iránti szeretetét csak a családja iránti szeretete múlta felül. Két lánya és három unokája mély fájdalommal gyászolja" - áll a családi közleményben.

Mandaric 1999-től 2006-ig birtokolta a Portsmouth-t, 2007-től 2010-ig a Leicester Cityt, majd 2010 és 2015 között a Sheffield Wednesday tulajdonosa volt. Legutóbb a szerb Vojvodina alelnökeként tevékenykedett, amely abban a városban működik, ahol ő maga felnőtt.

A Portsmouth közleményben fejezte ki részvétét, kiemelve, hogy "a klub minden tagjának gondolatai Milan családjával és barátaival vannak ebben a szomorú időszakban". A Leicester City megemlékezésében hangsúlyozta, hogy Mandaric "szenvedélyt és karizmát hozott a klubhoz" tulajdonosi időszaka alatt.

A Sheffield Wednesday honlapján közzétett nekrológban kiemelte, hogy Mandaric "megmentette a Baglyokat egy válságos időszakban", és "új fényt hozott a Hillsborough-ba", hozzátéve, hogy "mindenkit mélyen megrázott" a halálhíre.

Mandaric 21 évesen vette át apja mérnöki vállalkozását Újvidéken. Öt évvel később ez már Jugoszlávia egyik legnagyobb cége volt, ami összeütközésbe került Tito marsall kommunista diktatúrájával. Tito "kapitalista árulónak" bélyegezte, amikor Mandaric Svájcba menekítette családját.

Egy év svájci tartózkodás után az Egyesült Államokba költözött, ahol számítógép-alkatrész és elektronikai vállalkozásokat alapított. Amerikai állampolgárságot szerzett, és ő szerződtette George Bestet a San Jose Earthquakes csapatához, amely a Szilícium-völgy első profi sportcsapata volt.

Az amerikai labdarúgás lassú fejlődése miatt Mandaric később a belga Charleroi, majd a francia Nice klubot vásárolta meg. 1999-ben a csőd szélén álló Portsmouth-t vette meg, amelyet sikeresen újjáélesztett - ez a minta később védjegyévé vált. Harry Redknapp menedzser irányításával a Portsmouth 2003-ban megnyerte a Championshipet, mielőtt Mandaric 2006-ban 32 millió fontért eladta a klubot Alexandre Gaydamak francia-izraeli üzletembernek.

2007-ben 6 millió fontért vásárolta meg a Leicester Cityt. A klub a 2007-08-as szezonban kiesett a harmadosztályba, de a következő évben bajnokként tért vissza, majd a 2009-10-es idényben a Championship rájátszásának elődöntőjéig jutott. Később 40 millió fontért adta el a klubot a thaiföldi Vichai Srivaddhanaprabha részére.

Ezt követően 1 fontért vette meg a súlyosan eladósodott Sheffield Wednesdayt. A csapat 2012-ben feljutott a harmadosztályból, mielőtt Mandaric 37,5 millió fontért eladta a klubot a szintén thai Dejphon Chansirinek. Idén Mandaric fontolgatta, hogy visszavásárolja a Sheffield Wednesdayt, hogy megmentse a klubot a "pusztulástól" a jelenlegi elnök irányítása alatt, de végül elállt ettől, mert nem tudott volna elegendő időt szentelni annak, hogy "visszaállítsa a klubot abba az egészséges állapotba, amelyben hagyta".