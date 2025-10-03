2025. október 3. péntek Helga
gyászhír
Fájdalmas veszteség: meghalt a legendás magyar sportriporter

MTI
2025. október 3. 17:30

Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

Az újságíró 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és elvégezte a zenei konzervatóriumot is.

A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től.

Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért. Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt.

A legendás sportriporter nemrégiben életéről, munkájáról mesélt hosszabban, s arról is, hogy kilencvenévesen is aktív életet él, bár már többször is visszajött a halál torkából. Erről mi is írtunk a Pénzcentrumon:

Szinte a halálból jött vissza a legendás sportriporter: betegségéről vallott a szurkolók egykori kedvence
Kopeczky Lajos elmondta, hogy bár a rendszeres sportot persze abbahagyta, három "visszatérés" után annak is örül, hogy életben van, és megünnepelhette kilencvenedik születésnapját.

 
Címlapkép: Getty Images
