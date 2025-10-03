2025. október 3. péntek Helga
5 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Sport

Eddig tűrte, tovább nem: visszacsapott a kritizálóknak a United edzője

Pénzcentrum
2025. október 3. 18:14

Ruben Amorim határozottan megvédte taktikai rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá - írta meg a Mirror.

A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim határozottan kiállt a sokat bírált játékrendszere mellett, miután több korábbi United-sztár is kritizálta azt. A portugál szakember csapata hét mérkőzésből négyet elveszített az idény során, aminek következtében a Vörös Ördögök jelenleg csak a 14. helyen állnak a Premier League-ben, és a Ligakupából is kiestek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyenge eredmények miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik Amorimra, és sokan úgy vélik, hogy ha szombaton hazai pályán kikapnak az újonc Sunderlandtől, az a menesztéséhez vezethet. A klub gólrekordere, Wayne Rooney bevallotta, hogy "nincs bizalma" Amorim iránt, a korábbi csapatkapitány Gary Neville "aggódik", míg Paul Scholes és Nicky Butt arra sürgették a portugált, hogy hagyjon fel a három védős formációval.

Amorim elfogadja a kritikát a klub legendáitól, de nem ért egyet azzal, hogy a játékrendszer lenne a probléma. "Ez normális, nem menekülhetünk el az eredmények elől, és ott van még a múlt szezon öröksége is" - mondta a Vörös Ördögök edzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

KATTINTS a friss és élő meccseredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!

"A múlt szezon számomra nem számít, a rendszerről pedig már beszéltünk. Hat mérkőzésünk volt ebben a szezonban, és hármat veszítettünk el. És az Arsenal ellen a rendszer miatt veszítettünk? A ti feladatotok véleményt formálni. Amikor a Manchester City elleni meccset néztétek, az első gondolatotok a rendszer volt? Nem hiszem, hogy akkor a rendszerre gondoltatok. És a Brentford ellen sem."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Ahogyan gólt kapunk, ahogyan helyzeteket alakítunk ki, annak semmi köze a rendszerhez, ez az én véleményem. Nem azt mondom, hogy ez a csapat jobban teljesítene más rendszerben, nem ez a lényeg" - érvelt Amorim.

Amikor arról kérdezték, hogy a játékosok értik-e a rendszerét 11 hónappal a kinevezése után, Amorim így válaszolt: "A Brentford ellen valóban szétesett a játék, de nem mondhatod, hogy valami nem működik, amikor az egyik hétvégén működik. Amikor a dolgok egyik nap működnek, máskor meg nem. Ez arról szól, ahogyan ugyanazt a dolgot csináljuk. Ugyanazt kell tennünk, ugyanúgy, minden nap, és mi nem csináljuk ugyanúgy minden nap. Néhányatoknak más a véleménye, de ez rendben van."
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #sport #labdarúgás #futball #manchester united #premier league #angol foci #ruben amorim #wayne rooney #angol bajnokság #edzőváltás #taktika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:19
19:01
18:34
18:14
17:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
2025. október 3.
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
2025. október 3.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
5 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
3
2 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
4
1 hete
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok
5
1 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 19:01
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 17:59
Kvíz: Felismered fotókról a világ nevezetességeit? Lássuk, kifog-e rajtad a modern világ 10 csodája!
Agrárszektor  |  2025. október 3. 18:29
Imádják külföldön ezt a magyar zöldséget: őrület, hova visszük a legtöbbet