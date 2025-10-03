Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
Eddig tűrte, tovább nem: visszacsapott a kritizálóknak a United edzője
Ruben Amorim határozottan megvédte taktikai rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá - írta meg a Mirror.
A Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim határozottan kiállt a sokat bírált játékrendszere mellett, miután több korábbi United-sztár is kritizálta azt. A portugál szakember csapata hét mérkőzésből négyet elveszített az idény során, aminek következtében a Vörös Ördögök jelenleg csak a 14. helyen állnak a Premier League-ben, és a Ligakupából is kiestek.
A gyenge eredmények miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik Amorimra, és sokan úgy vélik, hogy ha szombaton hazai pályán kikapnak az újonc Sunderlandtől, az a menesztéséhez vezethet. A klub gólrekordere, Wayne Rooney bevallotta, hogy "nincs bizalma" Amorim iránt, a korábbi csapatkapitány Gary Neville "aggódik", míg Paul Scholes és Nicky Butt arra sürgették a portugált, hogy hagyjon fel a három védős formációval.
Amorim elfogadja a kritikát a klub legendáitól, de nem ért egyet azzal, hogy a játékrendszer lenne a probléma. "Ez normális, nem menekülhetünk el az eredmények elől, és ott van még a múlt szezon öröksége is" - mondta a Vörös Ördögök edzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
"A múlt szezon számomra nem számít, a rendszerről pedig már beszéltünk. Hat mérkőzésünk volt ebben a szezonban, és hármat veszítettünk el. És az Arsenal ellen a rendszer miatt veszítettünk? A ti feladatotok véleményt formálni. Amikor a Manchester City elleni meccset néztétek, az első gondolatotok a rendszer volt? Nem hiszem, hogy akkor a rendszerre gondoltatok. És a Brentford ellen sem."
"Ahogyan gólt kapunk, ahogyan helyzeteket alakítunk ki, annak semmi köze a rendszerhez, ez az én véleményem. Nem azt mondom, hogy ez a csapat jobban teljesítene más rendszerben, nem ez a lényeg" - érvelt Amorim.
Amikor arról kérdezték, hogy a játékosok értik-e a rendszerét 11 hónappal a kinevezése után, Amorim így válaszolt: "A Brentford ellen valóban szétesett a játék, de nem mondhatod, hogy valami nem működik, amikor az egyik hétvégén működik. Amikor a dolgok egyik nap működnek, máskor meg nem. Ez arról szól, ahogyan ugyanazt a dolgot csináljuk. Ugyanazt kell tennünk, ugyanúgy, minden nap, és mi nem csináljuk ugyanúgy minden nap. Néhányatoknak más a véleménye, de ez rendben van."
