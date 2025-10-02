Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Sorra dőltek a rekordok a BL-fordulóban: hatalmas mérföldkövet ért el a PSG
A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen - írta csütörtöki összefoglalójában az IFFHS annak kapcsán, hogy a francia együttes 2-1-re legyőzte szerdán a spanyol bajnokság listavezetőjét a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában.
A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy a PSG már 38 gólnál tart 2025-ben a BL-ben, ami klubrekord-beállítást jelent egy naptári évben az első számú európai kupában. Hasonló eredményességet a Manchester United produkált 2003-ban.
A párizsiak, akiket a korábban a Barcelona vezetőedzőjeként sikert sikerre halmozó spanyol Luis Enrique irányít, utóbbi hét idegenbeli BL-meccsükből hatot nyertek meg, s csupán egyet veszítettek el. A katalánok német mestere, Hansi Flick második vereségét szenvedte el a BL-ben 2024. szeptember 19-e után, amikor is a Monacóval szemben maradt alul a Barcával. Az 1-2 egyben Flick második hazai veresége edzőként a Bajnokok Ligájában azt követően, hogy még a Bayern München szakvezetőjeként a PSG-től kapott ki német csapatával 2021. április 7-én.
A spanyol csapatok közül nem volt jó napja az Athletic Bilbaónak sem, amely 4-1-re maradt alul a Borussia Dortmund vendégeként. A Bilbao ezzel erősen negatív mérlegét gyarapította tovább, amennyiben - minden sorozatot figyelembe véve - egy döntetlen mellett ötödik vereségét szenvedte el szerdán utóbbi hat mérkőzéséből.
A dortmundi Serhou Guirassy 16. gólját szerezte 20. Bajnokok Ligája-meccsén, nála csak a Manchester City norvég támadója, Erling Haaland volt "időarányosan" eredményesebb, aki 25-ször talált be első 20 BL-mérkőzésén. Haaland szerdán is remekelt: a Monaco ellen (2-2) ő jegyezte a City mindkét gólját, így 50. Bajnokok Ligája-fellépésén 52-re növelte találatai számát. Ez sokkal jobb, mint bármely más játékos félszázas mérlege a BL-ben, illetve elődjében, a BEK-ben: az IFFHS anyaga szerint a listán utána következők közül Alfredo Di Stéfano és Eusébio 44-44, Ruud Van Nistelrooy 40, Harry Kane pedig 34 gólig jutott első ötven meccsén.
A Napoli-Sporting Lisboa (2-1) találkozó kapcsán az összefoglaló azt emeli ki, hogy a Manchester City volt játékmestere, a már az olasz együttest erősítő Kevin De Bruyne két gólpasszt is adott, ezzel e mutatóban már 27-nél tart, megelőzve mindenkit az elmúlt 10 BL-szezont tekintve.
Seth Curry megállapodott a Golden State Warriors csapatával egy egyéves szerződésben, így együtt játszhat bátyjával, Stephen Curryvel a következő szezonban - karrierjük során először.
Elégedetlenek a futballszurkolók: emberszámba se veszi őket az UEFA, süket fülekre találnak a kérések
Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.
Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.
A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja.
A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre.
Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp
Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése...
Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező
A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
