Sorra dőltek a rekordok a BL-fordulóban: hatalmas mérföldkövet ért el a PSG

A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen - írta csütörtöki összefoglalójában az IFFHS annak kapcsán, hogy a francia együttes 2-1-re legyőzte szerdán a spanyol bajnokság listavezetőjét a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy a PSG már 38 gólnál tart 2025-ben a BL-ben, ami klubrekord-beállítást jelent egy naptári évben az első számú európai kupában. Hasonló eredményességet a Manchester United produkált 2003-ban.

A párizsiak, akiket a korábban a Barcelona vezetőedzőjeként sikert sikerre halmozó spanyol Luis Enrique irányít, utóbbi hét idegenbeli BL-meccsükből hatot nyertek meg, s csupán egyet veszítettek el. A katalánok német mestere, Hansi Flick második vereségét szenvedte el a BL-ben 2024. szeptember 19-e után, amikor is a Monacóval szemben maradt alul a Barcával. Az 1-2 egyben Flick második hazai veresége edzőként a Bajnokok Ligájában azt követően, hogy még a Bayern München szakvezetőjeként a PSG-től kapott ki német csapatával 2021. április 7-én.

A spanyol csapatok közül nem volt jó napja az Athletic Bilbaónak sem, amely 4-1-re maradt alul a Borussia Dortmund vendégeként. A Bilbao ezzel erősen negatív mérlegét gyarapította tovább, amennyiben - minden sorozatot figyelembe véve - egy döntetlen mellett ötödik vereségét szenvedte el szerdán utóbbi hat mérkőzéséből.

A dortmundi Serhou Guirassy 16. gólját szerezte 20. Bajnokok Ligája-meccsén, nála csak a Manchester City norvég támadója, Erling Haaland volt "időarányosan" eredményesebb, aki 25-ször talált be első 20 BL-mérkőzésén. Haaland szerdán is remekelt: a Monaco ellen (2-2) ő jegyezte a City mindkét gólját, így 50. Bajnokok Ligája-fellépésén 52-re növelte találatai számát. Ez sokkal jobb, mint bármely más játékos félszázas mérlege a BL-ben, illetve elődjében, a BEK-ben: az IFFHS anyaga szerint a listán utána következők közül Alfredo Di Stéfano és Eusébio 44-44, Ruud Van Nistelrooy 40, Harry Kane pedig 34 gólig jutott első ötven meccsén.

A Napoli-Sporting Lisboa (2-1) találkozó kapcsán az összefoglaló azt emeli ki, hogy a Manchester City volt játékmestere, a már az olasz együttest erősítő Kevin De Bruyne két gólpasszt is adott, ezzel e mutatóban már 27-nél tart, megelőzve mindenkit az elmúlt 10 BL-szezont tekintve.