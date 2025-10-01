Eltiltották az Arsenal edzőjét: tűrhetetlen, amit a BL-ben művelt a mester

Az Arsenal ifiedzője, David Horseman egymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól egy Athletic Bilbao elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen történt incidens miatt - számolt be a Mirror.

A nemrég a Manchester United U21-es csapatától érkezett szakember az UEFA döntése szerint "játékosok vagy más jelenlévők sértegetése" miatt nem ülhet le a kispadra a következő európai mérkőzésen.

Horseman csak néhány hete csatlakozott az Arsenalhoz, miután rövid ideig a Manchester United U21-es csapatának másodedzőjeként dolgozott. A szakember mindössze három hónapot töltött a vörös ördögöknél, mielőtt Londonba szerződött.

Az Arsenal U19-es csapata 3-1-es vereséget szenvedett Bilbaóban, ahol Manex Lozano Carmona két gólt szerzett, közte Brando Nyle Bailey-Joseph egyenlített az Arsenal részéről. A hosszabbítás második percében Elijah Gift büntetőből állította be a végeredményt.

Horseman ma az Olympiakosz elleni következő UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen irányította volna a fiatal ágyúsokat. Egyelőre nem ismert, hogy a londoni klub fellebbezhet-e az eltiltás ellen. Az edző a bilbaói mérkőzés után az Arsenal hivatalos honlapján értékelte csapata teljesítményét: "Úgy gondolom, fejlődtünk, a második félidőben jobbak lettünk. Volt egy nagyon jó periódusunk, amikor gólt szereztünk, és valószínűleg újabbat is szerezhettünk volna, ami megváltoztatta volna a mérkőzés képét."

Horseman az Arsenal közleménye szerint a Professional Development Phase - elite player development coach pozíciót tölti be a klubnál. Luke Hobbs akadémiai edzői vezető és Per Mertesacker akadémiai menedzser irányítása alatt dolgozik, és ő felel az U19-es csapatért az UEFA Ifjúsági Ligában, valamint az EFL Trophy sorozatban.