A teniszpálya vonalai
Sport

Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 14:15

A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.

A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes játékost annak kapcsán kérdezték erről, hogy a jelenleg zajló pekingi viadalon csak hétfőn öten - hárman a nőknél, ketten a férfiaknál - léptek vissza sérülés miatt, köztük az a kolumbiai Camila Osorio, aki épp a WTA-rangsorban második Swiatek elleni mérkőzést volt kénytelen feladni az első szett után.

"Mindenki fáradt. A mostani, ázsiai időszak a szezon egyik legnehezebbje, mert mindenki érzi, hogy közeleg az idény vége, de mégis ugyanúgy kell teljesítened, mint ezt megelőzően" - mondta a 24 éves, idén wimbledoni bajnok lengyel teniszező.

Swiatek kijelentette, nem tudja, az ő pályafutása hogyan alakul a következő években, de elképzelhetőnek tartja, hogy néhány tornát ki fog hagyni, még akkor is, ha azokon kötelező a részvétel. Jelenleg a női játékosoknak a négy Grand Slam mellett tíz ezres és hat 500-as besorolású viadalon kell rajthoz állniuk, különben pénzbüntetésre, vagy akár világranglista-pontlevonásra is számíthatnak. "Nem hiszem, hogy bármelyik topjátékos képes erre" - tette hozzá a Roland Garros négyszeres bajnoka.
