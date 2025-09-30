2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Sport

Mi történt? Fegyverrel szállították ki a kocsijából a bokszvilágbajnokot saját ünnepségén

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 11:44

Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során, mindössze órákkal azután, hogy szülővárosában parádét tartottak a Canelo Álvarez elleni győzelme tiszteletére - írta a The Guardian.

A vasárnap hajnalban történt incidens során a rendőrök hajnali 1:30 körül figyeltek fel egy szabálytalanul közlekedő járműre a belvárosban. Amikor az intézkedő rendőr beszélt a sofőrrel, észrevett egy fegyvert a vezetőülés padlóján, ezért fegyvert fogva utasította az autó mind a négy utasát, hogy szálljanak ki.

A sofőrről kiderült, hogy ő Terence Crawford, akit szabálytalan vezetésért megbírságoltak. Az egyik utasa, aki Crawford biztonsági csapatának tagja volt, szintén rendelkezett legális fegyverrel. A rendőrség megerősítette, hogy a jármű minden utasának volt engedélye fegyverviselésre.

"Azt hittem, meg fogunk halni... Rémálom volt" - nyilatkozta Qasim Shabazz, Crawford biztonsági csapatának vezetője a WOWT NBC Omahának. Crawford Omaha hőse, aki továbbra is szülővárosában él, ahol gyermekeit neveli és nonprofit boksz akadémiát működtet veszélyeztetett gyermekek megsegítésére.

John Ewing, Omaha polgármestere közölte, hogy beszélt Crawforddal az incidens után, és támogatja Todd Schmaderer rendőrfőnök döntését, hogy belső vizsgálatot indítson az ügyben. "Teljes és alapos vizsgálatot akarunk, és átláthatóak leszünk a nyilvánossággal a megállapításainkkal kapcsolatban" - írta Facebook-bejegyzésében.

Crawford a Las Vegas-i Álvarez elleni egyhangú pontozásos győzelmével egyesített szuperkönnyűsúlyú bajnok lett, és ő az első férfi bokszoló, aki három egyesített súlycsoportban szerzett bajnoki címet. Crawford 42-0-s mérleggel rendelkezik, 31 kiütéssel.

Az incidens aznap történt, amikor a város parádét rendezett Crawford tiszteletére, és egy zenés helyszínen ünnepelték 38. születésnapját, nem messze attól a helytől, ahol a rendőri intézkedés történt.
Címlapkép: Getty Images
