Szörnyű tragédia: 21 éves futballista halt meg, nem tudtak rajta segíteni fejsérülése után

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 13:53

Elhunyt a 21 éves Billy Vigar, a Chichester City FC és az Arsenal korábbi akadémista csatára, aki szombaton egy bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos agysérülést - jelentette a BBC.

A Worthingban született játékos az Isthmian League Premier Division bajnokságban, a Wingate and Finchley elleni mérkőzésen sérült meg. Feltételezések szerint egy betonfalnak ütközött, bár ezt a klub hivatalosan nem erősítette meg.

Vigar családja csütörtökön közleményben tudatta: "Miután Billy szombaton jelentős agysérülést szenvedett, mesterséges kómába helyezték. Kedden műtétre volt szükség a felépülési esélyeinek javításához. Bár ez segített, a sérülés túl súlyosnak bizonyult, és csütörtök reggel elhunyt."

A fiatal csatár az Arsenal akadémiájának növendéke volt, amelyet 2024-ben hagyott el. Pályafutása során megfordult a Derby County, az Eastbourne Borough és a Hastings United csapatainál is. Az Arsenal közleményében kiemelte, hogy Vigar 14 évesen csatlakozott az akadémiához, miután szülővárosa klubjában, a Hove Rivervale FC-ben fedezték fel. Csatárként kiválóan teljesített, első szezonjában 17 gólt szerzett. 2020-ban ösztöndíjat kapott, majd a 2021-22-es szezon végén profi szerződést írt alá a klubbal.

"Gyors, erőteljes és rendkívül elszánt játékos volt. Nemcsak jelentős tehetsége miatt, hanem a játék iránti szeretete, klubunk képviseletére érzett büszkesége miatt is emlékezni fogunk rá" - írta az Arsenal.

A Derby County, ahol kölcsönben szerepelt, közleményben fejezte ki részvétét: "Mindannyian mélyen megrendülve értesültünk Billy Vigar haláláról. Billy a 2022-23-as szezon második felét töltötte akadémiánkon az Arsenaltól kölcsönben."

Vigar a 2023-24-es szezonban 32 alkalommal lépett pályára az Eastbourne színeiben, szintén az Arsenaltól kölcsönben. Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) is kifejezte részvétét a játékos családjának és a Chichester City FC-nek. A Chichester City FC csütörtök reggel bejelentette, hogy a szombatra tervezett, Lewes elleni mérkőzésüket elhalasztják.
Címlapkép: Getty Images
#sport #műtét #haláleset #tragédia #sérülés #futball #Arsenal #angol foci

