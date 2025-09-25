2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
15 °C Budapest
Lisszabon leghíresebb labdarúgó stadionja - Estadio da Luz a Benfica stadionjában - LISBON, PORTUGÁLIA - 2019. NOVEMBER 5, NOVEMBER 5.
Sport

Nem is ő lenne: már a második meccse után botrányosat nyilatkozott José Mourinho

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 14:53

José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után - számolt be a Mirror.

A 62 éves portugál edző, aki nemrég tért vissza a Benfica kispadjára, ahol edzői pályafutását kezdte, személyiség nélkülinek nevezte Sergio Guelho játékvezetőt a keddi mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A konfliktus középpontjában egy a 91. percben érvénytelenített Benfica-gól állt.

"Nem tettünk eleget az első félidőben. A második félidő jó volt, a korlátainkon belül. Domináltunk, agresszívek voltunk és helyzeteket teremtettünk, mindig az ő térfelükön játszottunk. A két csereember felpezsdítette a játékot" - kezdte értékelését Mourinho.

"Szereztünk egy gólt. Ha ez az új futball, amikor érvénytelenítik a gólokat, mert egy kis lábujj rálép egy másik kis lábujjra, akkor nem szeretem ezt az új futballt. De ez van, el kell fogadnunk. Tovább próbálkoztunk és végül megszereztük a gólt, de kaptunk egyet, amikor nem szabadott volna. Rendkívül igazságtalan és szörnyű eredmény számunkra. Ez volt az a mérkőzés, amit a Rio Ave akart, és amit a játékvezető megengedett" - folytatta kritikáját az edző.

Mourinho kitért csapata játékára is: "Nem vagyunk túlzottan fizikális csapat, és nem vagyunk erősek a levegőben. Más útvonalakon kell behatolnunk. Aursnes-szel és Ivanoviccsal kevés a szélesség, a játékostípusuk miatt. Próbálkoztunk Dediccsel és Dahllal, valamint Lukebakióval, aki még nem teljesen fit, és Andreasszal is."

"Elkaptak minket egy kontrából, és egy vezető csapat nem kaphat ilyen gólt. Két pontot veszítettünk emiatt" - zárta értékelését a portugál szakember.

Mourinho és a Benfica a hétvégén a Gil Vicente ellen lép pályára, majd jövő héten a Bajnokok Ligájában a Stamford Bridge-re látogatnak a Chelsea-hez - ami épp a portugál mester egyik volt klubja.
Címlapkép: Getty Images
