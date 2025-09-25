Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Nem is ő lenne: már a második meccse után botrányosat nyilatkozott José Mourinho
José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után - számolt be a Mirror.
A 62 éves portugál edző, aki nemrég tért vissza a Benfica kispadjára, ahol edzői pályafutását kezdte, személyiség nélkülinek nevezte Sergio Guelho játékvezetőt a keddi mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A konfliktus középpontjában egy a 91. percben érvénytelenített Benfica-gól állt.
"Nem tettünk eleget az első félidőben. A második félidő jó volt, a korlátainkon belül. Domináltunk, agresszívek voltunk és helyzeteket teremtettünk, mindig az ő térfelükön játszottunk. A két csereember felpezsdítette a játékot" - kezdte értékelését Mourinho.
"Szereztünk egy gólt. Ha ez az új futball, amikor érvénytelenítik a gólokat, mert egy kis lábujj rálép egy másik kis lábujjra, akkor nem szeretem ezt az új futballt. De ez van, el kell fogadnunk. Tovább próbálkoztunk és végül megszereztük a gólt, de kaptunk egyet, amikor nem szabadott volna. Rendkívül igazságtalan és szörnyű eredmény számunkra. Ez volt az a mérkőzés, amit a Rio Ave akart, és amit a játékvezető megengedett" - folytatta kritikáját az edző.
Mourinho kitért csapata játékára is: "Nem vagyunk túlzottan fizikális csapat, és nem vagyunk erősek a levegőben. Más útvonalakon kell behatolnunk. Aursnes-szel és Ivanoviccsal kevés a szélesség, a játékostípusuk miatt. Próbálkoztunk Dediccsel és Dahllal, valamint Lukebakióval, aki még nem teljesen fit, és Andreasszal is."
"Elkaptak minket egy kontrából, és egy vezető csapat nem kaphat ilyen gólt. Két pontot veszítettünk emiatt" - zárta értékelését a portugál szakember.
Mourinho és a Benfica a hétvégén a Gil Vicente ellen lép pályára, majd jövő héten a Bajnokok Ligájában a Stamford Bridge-re látogatnak a Chelsea-hez - ami épp a portugál mester egyik volt klubja.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
