A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Visszatéréséről szólalt meg a veterán síző: lehet, hogy nem láthatjuk az olimpián?
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után, és felépülése akár a februári milánói téli olimpián való részvételét is veszélyeztetheti.
A 35 éves Brignone, aki Olaszország egyik legnagyobb éremreménysége lenne a hazai rendezésű olimpián, áprilisban szenvedett kettős lábtörést az olasz bajnokságon.
"Vannak, akiknek két évbe telt, hogy visszatérjenek hasonló sérülés után" - nyilatkozta a 2020-as és 2025-ös összetett világkupa-győztes az Il Corriere della Sera című olasz napilapnak szerdán.
"Mikor fogok újra síelni és versenyezni? Még nem tudom" - tette hozzá a sportoló. Brignone elmondta, hogy két műtét után hónapokat töltött szinte kizárólag a Juventus torinói JMedical klinikáján, és az osztrák Nina Ortliebtől kapott tanácsokat, aki pályafutása során számos műtéten esett át.
"Nina Ortlieb, aki 20 műtéten esett át, volt olyan kedves, hogy gyakorlati tanácsokat adott: hogyan zuhanyozzak, mossak hajat, hogyan birkózzak meg a bonyolulttá vált mindennapi tevékenységekkel" - magyarázta.
A síző nehezen viselte, amikor közölték vele, hogy második műtétre is szükség van. "Nem tudtam rendesen járni, nem tudtam felmenni a lépcsőn, a térdem dagadt volt. Azt kérdeztem magamtól: 'négy hónap után még mindig így?' De voltak olyan pillanatok is, amikor erősnek, reaktívnak, pozitívnak éreztem magam. Röviden, harcosnak, amilyen vagyok" - mondta.
A milánói születésű Brignone elárulta, hogy soha nem nyeri vissza teljesen a térde hajlíthatóságát, és bár szeretne részt venni a hazai olimpián, még túl korai megmondani, sikerül-e.
Szeretem a kihívásokat, ezt sem utasíthattam vissza. Keményen dolgozom, hogy ott lehessek. Az emberek azt akarják, hogy ott legyek, és hálás vagyok ezért. De azoknak, akik szerint ez könnyű, azt javasolnám, cseréljék el az egészséges lábukat az én sérült lábamra
- tette hozzá.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
-
