Visszatéréséről szólalt meg a veterán síző: lehet, hogy nem láthatjuk az olimpián?

Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után, és felépülése akár a februári milánói téli olimpián való részvételét is veszélyeztetheti.

A 35 éves Brignone, aki Olaszország egyik legnagyobb éremreménysége lenne a hazai rendezésű olimpián, áprilisban szenvedett kettős lábtörést az olasz bajnokságon.

"Vannak, akiknek két évbe telt, hogy visszatérjenek hasonló sérülés után" - nyilatkozta a 2020-as és 2025-ös összetett világkupa-győztes az Il Corriere della Sera című olasz napilapnak szerdán.

"Mikor fogok újra síelni és versenyezni? Még nem tudom" - tette hozzá a sportoló. Brignone elmondta, hogy két műtét után hónapokat töltött szinte kizárólag a Juventus torinói JMedical klinikáján, és az osztrák Nina Ortliebtől kapott tanácsokat, aki pályafutása során számos műtéten esett át.

"Nina Ortlieb, aki 20 műtéten esett át, volt olyan kedves, hogy gyakorlati tanácsokat adott: hogyan zuhanyozzak, mossak hajat, hogyan birkózzak meg a bonyolulttá vált mindennapi tevékenységekkel" - magyarázta.

A síző nehezen viselte, amikor közölték vele, hogy második műtétre is szükség van. "Nem tudtam rendesen járni, nem tudtam felmenni a lépcsőn, a térdem dagadt volt. Azt kérdeztem magamtól: 'négy hónap után még mindig így?' De voltak olyan pillanatok is, amikor erősnek, reaktívnak, pozitívnak éreztem magam. Röviden, harcosnak, amilyen vagyok" - mondta.

A milánói születésű Brignone elárulta, hogy soha nem nyeri vissza teljesen a térde hajlíthatóságát, és bár szeretne részt venni a hazai olimpián, még túl korai megmondani, sikerül-e.

Szeretem a kihívásokat, ezt sem utasíthattam vissza. Keményen dolgozom, hogy ott lehessek. Az emberek azt akarják, hogy ott legyek, és hálás vagyok ezért. De azoknak, akik szerint ez könnyű, azt javasolnám, cseréljék el az egészséges lábukat az én sérült lábamra

- tette hozzá.