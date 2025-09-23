2025. szeptember 23. kedd Tekla
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
francia szurkolók, foci, szurkolás, franciaország, labdarúgás, stadion
Sport

Mélyből a topfoci csúcsára: így lett a világ legjobbja az ezerszer leírt Dembélé

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 13:16

Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért - írta a BBC Sport.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, hétfőn este kiosztották az Aranylabdát, a labdarúgás legnagyobb elismerését. A díjat a PSG középpályása, Ousmané Dembelé nyerte, teljesítménye alapján senki nem vitatkozik azon, hogy teljesen megérdemelten.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amikor Xavi, a Barcelona korábbi edzője 2021-ben azt mondta Ousmane Dembele-ről, hogy "megfelelő használat mellett a világ legjobb játékosává válhat", sokan kételkedtek. A francia szélső, aki 2017-ben 135,5 millió fontért igazolt a Barcelonához, sokáig küzdött sérülésekkel, következetlenséggel és hozzáállási problémákkal.

Most, 28 évesen, Dembele végre beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 2024-25-ös szezonban 35 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, ezzel segítve a PSG-t a francia bajnoki cím, a Francia Kupa és a Bajnokok Ligája megnyeréséhez egyaránt.

Dembele átalakulása már a Barcelonánál elkezdődött, de a PSG-nél teljesedett ki. Kylian Mbappé Real Madridhoz való távozása után Luis Enrique vezetőedző új szerepet szánt neki, arra ösztönözve, hogy legyen önzőbb és lőjön több gólt. 

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért és statokért a Sportonlinera!

A PSG 2023 augusztusában mindössze 43,5 millió fontért vásárolta meg a francia válogatott játékost. Első szezonjában 6 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, de végig Mbappé árnyékában játszott, aki 44 gólt lőtt. A sztárcsatár távozása után azonban Dembele-nek kellett átvennie a csapat vezérének szerepét.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új szezonban Dembele már nem jobbszélsőként, hanem hamis kilencesként játszott, ami lehetővé tette számára, hogy többet érintse a labdát, szabadabban mozogjon, és több helyzetbe kerüljön. Az 51 gólrészvétele több mint kétszerese volt korábbi legjobb szezonjának.

Dembele átalakulása nem csupán a pályán történt meg: barcelonai időszakában folyamatos izomsérüléssel küzdött, összesen 784 napot kihagyva. Fegyelmi problémák is jellemezték: a klub magánszakácsokat rendelt mellé, késői lefekvései a játékok miatt pedig gyakori késésekhez vezettek az edzéseken. A fordulópontot 2021 decembere jelentette, amikor feleségül vette barátnőjét, Rimát Marokkóban, majd hamarosan gyermekük született. Csapattársai számára is meglepetés volt az esküvő, sokan nem is tudták, hogy párkapcsolatban él.

Az utóbbi években Dembele otthon is fizioterápiával dolgozott, és rendszeresen utazott Franciaországba speciális kezelésekre. Francia táplálkozási szakértőt is alkalmazott, aki segített neki egészségesebb életmódot kialakítani.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #franciaország #labdarúgás #barcelona #bajnokok ligája #real madrid #PSG #francia #aranylabda

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:47
13:35
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
2025. szeptember 23.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
4 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
4 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
6 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 14:01
Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 13:47
Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 13:26
Nálunk is hódít ez a különleges élelmiszer: egyre többen csapnak le rá