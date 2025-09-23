Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
Mélyből a topfoci csúcsára: így lett a világ legjobbja az ezerszer leírt Dembélé
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért - írta a BBC Sport.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, hétfőn este kiosztották az Aranylabdát, a labdarúgás legnagyobb elismerését. A díjat a PSG középpályása, Ousmané Dembelé nyerte, teljesítménye alapján senki nem vitatkozik azon, hogy teljesen megérdemelten.
Amikor Xavi, a Barcelona korábbi edzője 2021-ben azt mondta Ousmane Dembele-ről, hogy "megfelelő használat mellett a világ legjobb játékosává válhat", sokan kételkedtek. A francia szélső, aki 2017-ben 135,5 millió fontért igazolt a Barcelonához, sokáig küzdött sérülésekkel, következetlenséggel és hozzáállási problémákkal.
Most, 28 évesen, Dembele végre beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 2024-25-ös szezonban 35 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, ezzel segítve a PSG-t a francia bajnoki cím, a Francia Kupa és a Bajnokok Ligája megnyeréséhez egyaránt.
Dembele átalakulása már a Barcelonánál elkezdődött, de a PSG-nél teljesedett ki. Kylian Mbappé Real Madridhoz való távozása után Luis Enrique vezetőedző új szerepet szánt neki, arra ösztönözve, hogy legyen önzőbb és lőjön több gólt.
A PSG 2023 augusztusában mindössze 43,5 millió fontért vásárolta meg a francia válogatott játékost. Első szezonjában 6 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, de végig Mbappé árnyékában játszott, aki 44 gólt lőtt. A sztárcsatár távozása után azonban Dembele-nek kellett átvennie a csapat vezérének szerepét.
Az új szezonban Dembele már nem jobbszélsőként, hanem hamis kilencesként játszott, ami lehetővé tette számára, hogy többet érintse a labdát, szabadabban mozogjon, és több helyzetbe kerüljön. Az 51 gólrészvétele több mint kétszerese volt korábbi legjobb szezonjának.
Dembele átalakulása nem csupán a pályán történt meg: barcelonai időszakában folyamatos izomsérüléssel küzdött, összesen 784 napot kihagyva. Fegyelmi problémák is jellemezték: a klub magánszakácsokat rendelt mellé, késői lefekvései a játékok miatt pedig gyakori késésekhez vezettek az edzéseken. A fordulópontot 2021 decembere jelentette, amikor feleségül vette barátnőjét, Rimát Marokkóban, majd hamarosan gyermekük született. Csapattársai számára is meglepetés volt az esküvő, sokan nem is tudták, hogy párkapcsolatban él.
Az utóbbi években Dembele otthon is fizioterápiával dolgozott, és rendszeresen utazott Franciaországba speciális kezelésekre. Francia táplálkozási szakértőt is alkalmazott, aki segített neki egészségesebb életmódot kialakítani.
