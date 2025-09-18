Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak

Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött a Bajnokok Ligája-mérkőzés utolsó perceiben - jelentette a Mirror.

A szerdai anfield-i mérkőzés drámai befejezéssel zárult, amikor Virgil van Dijk hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re megnyerte a mérkőzést a Liverpool. A találkozó végén Diego Simeone, az Atletico Madrid vezetőedzője heves szóváltásba keveredett egy Liverpool-szurkolóval a főlelátón: az argentin tréner szerint a mérkőzés során folyamatosan sértegették őt. Simeone-t, akit Maurizio Mariani játékvezető piros lappal kiállított, több rendezőnek és saját stábja tagjainak kellett visszatartania.

A közösségi médiában megosztott videófelvételen látható, hogy az Atletico egyik stábtagja látszólag a közelben lévő szurkolók felé köp. Az UEFA fegyelmi bizottsága vizsgálja a mérkőzésről készült jelentéseket, beleértve a játékvezető és a mérkőzésre delegált hivatalos személyek beszámolóit is, mielőtt döntene a további lépésekről.

A mérkőzés után Simeone így nyilatkozott a történtekről: "Olyan helyen vagyunk, ahol nincs jogunk válaszolni vagy reagálni, ugye? Soha nem jó, ha mi, edzők reagálunk. De mi is emberek vagyunk, akik dühösek lehetünk és visszavághatunk, miközben az egész mérkőzésen sértegetnek minket. Amikor a harmadik gólt szerezték, megfordult és sértegetett engem, és amikor visszafordultam, én is ember vagyok."