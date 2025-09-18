2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Madrid, Spanyolország, 2025. március 15: Atletico de Madrid labdarúgó-stadion, Metropolitano: Panorámakép az Atletico de Madrid labdarúgó-stadionról.
Sport

Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 13:46

Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött a Bajnokok Ligája-mérkőzés utolsó perceiben - jelentette a Mirror.

A szerdai anfield-i mérkőzés drámai befejezéssel zárult, amikor Virgil van Dijk  hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re megnyerte a mérkőzést a Liverpool. A találkozó végén Diego Simeone, az Atletico Madrid vezetőedzője heves szóváltásba keveredett egy Liverpool-szurkolóval a főlelátón: az argentin tréner szerint a mérkőzés során folyamatosan sértegették őt. Simeone-t, akit Maurizio Mariani játékvezető piros lappal kiállított, több rendezőnek és saját stábja tagjainak kellett visszatartania.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közösségi médiában megosztott videófelvételen látható, hogy az Atletico egyik stábtagja látszólag a közelben lévő szurkolók felé köp. Az UEFA fegyelmi bizottsága vizsgálja a mérkőzésről készült jelentéseket, beleértve a játékvezető és a mérkőzésre delegált hivatalos személyek beszámolóit is, mielőtt döntene a további lépésekről.

KATTINTS a friss BL-eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A mérkőzés után Simeone így nyilatkozott a történtekről: "Olyan helyen vagyunk, ahol nincs jogunk válaszolni vagy reagálni, ugye? Soha nem jó, ha mi, edzők reagálunk. De mi is emberek vagyunk, akik dühösek lehetünk és visszavághatunk, miközben az egész mérkőzésen sértegetnek minket. Amikor a harmadik gólt szerezték, megfordult és sértegetett engem, és amikor visszafordultam, én is ember vagyok."
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #sport #szurkolás #bajnokok ligája #bl #uefa #liverpool #szurkolók #játékvezető #atletico madrid #vezetőedző #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:23
14:16
14:11
14:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
2025. szeptember 18.
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
3
4 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
2 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 14:16
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 14:11
Itt vannak a részletek a visszamenőleges nyugdíjemelésről: erről minden idős magyarnak tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 13:31
Világméretű agrárcsaták: nyerünk vagy bukunk?