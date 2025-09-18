Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött a Bajnokok Ligája-mérkőzés utolsó perceiben - jelentette a Mirror.
A szerdai anfield-i mérkőzés drámai befejezéssel zárult, amikor Virgil van Dijk hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re megnyerte a mérkőzést a Liverpool. A találkozó végén Diego Simeone, az Atletico Madrid vezetőedzője heves szóváltásba keveredett egy Liverpool-szurkolóval a főlelátón: az argentin tréner szerint a mérkőzés során folyamatosan sértegették őt. Simeone-t, akit Maurizio Mariani játékvezető piros lappal kiállított, több rendezőnek és saját stábja tagjainak kellett visszatartania.
A közösségi médiában megosztott videófelvételen látható, hogy az Atletico egyik stábtagja látszólag a közelben lévő szurkolók felé köp. Az UEFA fegyelmi bizottsága vizsgálja a mérkőzésről készült jelentéseket, beleértve a játékvezető és a mérkőzésre delegált hivatalos személyek beszámolóit is, mielőtt döntene a további lépésekről.
A mérkőzés után Simeone így nyilatkozott a történtekről: "Olyan helyen vagyunk, ahol nincs jogunk válaszolni vagy reagálni, ugye? Soha nem jó, ha mi, edzők reagálunk. De mi is emberek vagyunk, akik dühösek lehetünk és visszavághatunk, miközben az egész mérkőzésen sértegetnek minket. Amikor a harmadik gólt szerezték, megfordult és sértegetett engem, és amikor visszafordultam, én is ember vagyok."
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.
A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját.
A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
