Férfi ügyvéd dolgozik szerződéses papírokkal és fakalapáccsal a tárgyalóteremben. igazságszolgáltatás és jog ,ügyvéd, bírósági bíró, koncepció.
Tagadja a volt Arsenal-focista a szexuális erőszak vádját: megvolt a következő tárgyalása is

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 15:53

Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott - tudósított a BBC.

A 32 éves ghánai középpályás ártatlannak vallotta magát a Southwark-i Bíróságon, ahol öt rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás vádjával kellett szembenéznie.

Az állítólagos bűncselekmények 2021 és 2022 között történtek, amikor Partey rendszeresen játszott a Premier League-ben. A vádemelésre négy nappal azután került sor, hogy elhagyta az észak-londoni klubot, miután szerződése június végén lejárt. Partey óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a jövő év november 2-án kezdődő tárgyalásig. A bíróságon csak a nevét erősítette meg, majd minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A jelenleg a spanyol Villareal csapatában játszó középpályás már Angliában tartózkodott, mivel új csapata kedden a Tottenham ellen játszott a Bajnokok Ligájában. Csereként lépett pályára a mérkőzésen, amelyet csapata 1-0-ra elveszített. A szurkolók korábban szablyos tüntetésbe kezdtek, amikor Partey-t leigazolta a VIllareal, erről mi is írtunk:

Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe.

Az óvadék feltételei nem akadályozzák Parteyt a futball folytatásában, de minden nemzetközi utazását 24 órával korábban jeleznie kell a rendőrségnek, és nem léphet kapcsolatba a feljelentőkkel.
Címlapkép: Getty Images
