Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
Tagadja a volt Arsenal-focista a szexuális erőszak vádját: megvolt a következő tárgyalása is
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott - tudósított a BBC.
A 32 éves ghánai középpályás ártatlannak vallotta magát a Southwark-i Bíróságon, ahol öt rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás vádjával kellett szembenéznie.
Az állítólagos bűncselekmények 2021 és 2022 között történtek, amikor Partey rendszeresen játszott a Premier League-ben. A vádemelésre négy nappal azután került sor, hogy elhagyta az észak-londoni klubot, miután szerződése június végén lejárt. Partey óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a jövő év november 2-án kezdődő tárgyalásig. A bíróságon csak a nevét erősítette meg, majd minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.
A jelenleg a spanyol Villareal csapatában játszó középpályás már Angliában tartózkodott, mivel új csapata kedden a Tottenham ellen játszott a Bajnokok Ligájában. Csereként lépett pályára a mérkőzésen, amelyet csapata 1-0-ra elveszített. A szurkolók korábban szablyos tüntetésbe kezdtek, amikor Partey-t leigazolta a VIllareal, erről mi is írtunk:
Az óvadék feltételei nem akadályozzák Parteyt a futball folytatásában, de minden nemzetközi utazását 24 órával korábban jeleznie kell a rendőrségnek, és nem léphet kapcsolatba a feljelentőkkel.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.
A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját.
A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
