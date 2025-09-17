Tagadja a volt Arsenal-focista a szexuális erőszak vádját: megvolt a következő tárgyalása is

Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott - tudósított a BBC.

A 32 éves ghánai középpályás ártatlannak vallotta magát a Southwark-i Bíróságon, ahol öt rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális zaklatás vádjával kellett szembenéznie.

Az állítólagos bűncselekmények 2021 és 2022 között történtek, amikor Partey rendszeresen játszott a Premier League-ben. A vádemelésre négy nappal azután került sor, hogy elhagyta az észak-londoni klubot, miután szerződése június végén lejárt. Partey óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a jövő év november 2-án kezdődő tárgyalásig. A bíróságon csak a nevét erősítette meg, majd minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A jelenleg a spanyol Villareal csapatában játszó középpályás már Angliában tartózkodott, mivel új csapata kedden a Tottenham ellen játszott a Bajnokok Ligájában. Csereként lépett pályára a mérkőzésen, amelyet csapata 1-0-ra elveszített. A szurkolók korábban szablyos tüntetésbe kezdtek, amikor Partey-t leigazolta a VIllareal, erről mi is írtunk:

Az óvadék feltételei nem akadályozzák Parteyt a futball folytatásában, de minden nemzetközi utazását 24 órával korábban jeleznie kell a rendőrségnek, és nem léphet kapcsolatba a feljelentőkkel.