A szakember az orosz labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő Ahmat Groznij kispadjára ül le, segítője Máté Csaba lesz.
Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe - jelentette a The Guardian.
A korábbi Arsenal-középpályás, Thomas Partey várható szerződtetése felháborodást váltott ki a Villarreal szurkolói körében. Több százan írtak alá petíciót, amelyben a klub történetének "legsötétebb napjaként" jellemzett átigazolás leállítását követelik.
Partey kedden jelent meg egy londoni bíróságon, ahol öt rendbeli nemi erőszakkal vádolják két nő ellen, valamint egy harmadik nő elleni szexuális zaklatással. Az állítólagos bűncselekményeket 2021-ben és 2022-ben követhette el, amikor még az Arsenal játékosa volt. Az ügyről korábban mi is írtunk:
A 32 éves ghánai válogatott játékos feltételes szabadlábra helyezését követően a bíró megjegyezte, tudomása szerint Partey hamarosan Spanyolországba költözik. A Villarreal egyéves szerződést kínált neki, további 12 hónapos hosszabbítási opcióval.
"Ez megrázta a közösséget" - nyilatkozta Rahul Lakhani La Liga-szakértő. "A túlnyomó többség reakciója az, hogy a Villarreal szurkolói nem akarják, hogy a klubjuk neve összekapcsolódjon vele." A közösségi médiában számos szurkoló fejezte ki ellenérzését a "No a Thomas Partey" (Nemet Parteyre) hashtaggel. Mások a klub hivatalos elérhetőségeit osztották meg, arra buzdítva az embereket, hogy tiltakozzanak.
Több mint 800-an írták alá azt a petíciót, amely "arculcsapásnak" nevezi az átigazolást a klub szurkolóival és "a szexuális visszaélések áldozataival szemben világszerte". A Villarreal Report online portál szerint ez az igazolás "a legmagasabb fokú árulás" lenne a klub szurkolóival és értékeivel szemben.
Vannak azonban támogatói is Partey szerződtetésének. Borja Jiménez Ortega, a madridi L'Os Groc szurkolói klub vezetője szerint: "Kiváló igazolás, nagyszerű a csapat számára. Nagyon bízom a klubban." Elmondása szerint a 60 tagú szurkolói csoportjában csak "kettő vagy három ember nem akarja őt".
César Márquez Trabado, a Peña Amarilla Villafranca de los Barros szurkolói klub elnöke viszont ellenkező véleményen van: "Ellenzem ezt az igazolást. Igaz, hogy nagyon jól illeszkedne a Villarrealhoz, mert rendkívüli minőségű játékos, de úgy gondolom, vannak etikai határok, amelyeket nem szabad átlépni, még akkor sem, ha a játékost nem ítélték el a vádak alapján." Hozzátette: "Azt mondanám, a szurkolók 90%-a ellenzi ezt. Mert végül a csapat rövid távon javulhat, de hosszú távon ez nagyon sokat árt majd az imázsunknak."
