A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Pályán a Liverpool, PSG, Bayern München: szerdán is remek meccsek jönnek a BL-ben
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
Nem akármilyen meccsekkel rúgta be az ajtót a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye, hatalmas rangadókat és komoly izgalmakat hozott a keddi első meccsnap. A Juventus két gólos hátrányból mentett pontot a Dortmund ellen - a végeredmény 4-4 lett - de az Arsenal és a Real is csak nehezen húzta be saját meccseit.
Szerdán is nagy rangadókat rendeznek a BL-ben, és ahogy tegnap, most is kiválasztottunk három meccset, amire érdemes lehet figyelni. Közte van a címvédő PSG idei bemutatkozása, de a Bayern is megmutathatja, hogy nem véletlenül tartják idén is esélyesnek a végső győzelemre.
KATTINTS a BL eredményeiért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!
Szoboszlai 100. liverpooli meccsét játssza
A Liverpoolt a Bayernhez hasonlóan a sorozat egyik végső esélyesének tartanak a szurkolók és a szakírók is, de ehhez máris a legelején egy nagynevű ellenfelet kellene legyőznie Szoboszlaiéknak. Az Anfieldre az az Atlético Madrid érkezik este, amely komoly bevásárlást tartott a nyáron, ráadásul Diego Simeonét a világ legjobban fizetett edzőjévé tette - jelezve, hogy erre a szezonra komoly terveket szövögetnek.
>>> KÖVESD a meccset élőben a Sportonlineon! <<<
A Liverpool játéka néha még nem tűnik annyira összeforrottnak, amit a szakértők továbbra is a rengeteg nyári érkezővel magyaráznak - mindennek ellenére százszázalékos teljesítménnyel vezetik a Premier League-t, de kérdés, hogy mindez a BL-ben mire elég. Az Atléti bízhat erős csapategységében és abban is, hogy stabil védekezésükkel megtörhetik a Liverpool lendületét - ebben az esetben akár meglepetést is okozhatnak.
A Pool ugyanakkor továbbra is stabil középpályájára épít, és sokat várnak a bajnokságban eddig túl sokat nem mutató Mo Salah-tól is - várhatóan, ha valami váratlan taktikai elemet nem húznak elő a vendégek, Szoboszlaiék simán hozhatják ezt a rangadót.
Mire megy a Chelsea Münchenben?
Túlzás nélkül az este rangadója lesz a Bayern München-Chelsea, a két csapatnak komoly egymás elleni történelme van már. A Bayern Harry Kane-nel kész megmutatni, hogy komolyan gondolják a BL megnyeréséről szőtt terveiket, bár az igaz, hogy nem lesz könnyű dolguk, ha a londoniak védelmét akarják feltörni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Chelsea oldalán számítani lehet a kreatív középpályára, valamint Cole Palmer is komoly fegyvertény a londoniaknál - ha folytatják a Premier League-ből ismert játékukat a gyors labdakihozatalokkal és a széleken letámadással, lehet keresnivalójuk a Bayern ellen. Ugyanakkor Luis Díaz is komoly veszélyt jelent a szélen, amire oda kell figyelniük a kékeknek - talán a bajor gárda esélyesebb kicsit, de szinte megjósolhatatlan az eredmény.
Kövesd élőben a meccset a Sportonline felületén!
Erőt demonstrál a címvédő?
Ma este bemutatkozik a BL idei szezonjában a PSG is, amely májusban a klub történetének első BL-győzelmét tudta megszerezni az Inter nagyon alapos elpáholásával. Bár az erőviszonyok még kevésbé kiegyenlítettek az Atalanta ellen, senki nem tudja, hogy vajon a PSG mennyire mutatja meg az erejét.
A meccs a legsimább hazai győzelemnek tűnik a mai kínálatból, persze ezzel illik óvatosan bánni - lásd a Benfica tegnapi égését a Qarabag ellenében. Az Atalanta építhet ugyan a labdaszerzéseire és a remek pontrúgásaira - összességében azonban egyértelműen a PSG a meccs esélyese.
>>> Kövesd élőben a meccset a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán! <<<
A PSG hba nélkül vezeti a francia bajnokságot, és a támadásban mutatott sokszínűsége komoly fegyvertény lehet a nyáron szétrabolt, de még edzőjét is elveszítő bergamóiak ellen. A párizsi csapat elöl Európa egyik legnagyobb "tűzerejével" rendelkezik, arra azonban ügyelniük kell, hogy az Atalanta várhatóan defenzív játéka ne fojtsa meg a helyzetek megteremtését.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.
A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját.
A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.