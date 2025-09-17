2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Pályán a Liverpool, PSG, Bayern München: szerdán is remek meccsek jönnek a BL-ben

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 14:45

Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.

Nem akármilyen meccsekkel rúgta be az ajtót a Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye, hatalmas rangadókat és komoly izgalmakat hozott a keddi első meccsnap. A Juventus két gólos hátrányból mentett pontot a Dortmund ellen - a végeredmény 4-4 lett - de az Arsenal és a Real is csak nehezen húzta be saját meccseit.

Szerdán is nagy rangadókat rendeznek a BL-ben, és ahogy tegnap, most is kiválasztottunk három meccset, amire érdemes lehet figyelni. Közte van a címvédő PSG idei bemutatkozása, de a Bayern is megmutathatja, hogy nem véletlenül tartják idén is esélyesnek a végső győzelemre. 

Szoboszlai 100. liverpooli meccsét játssza

A Liverpoolt a Bayernhez hasonlóan a sorozat egyik végső esélyesének tartanak a szurkolók és a szakírók is, de ehhez máris a legelején egy nagynevű ellenfelet kellene legyőznie Szoboszlaiéknak. Az Anfieldre az az Atlético Madrid érkezik este, amely komoly bevásárlást tartott a nyáron, ráadásul Diego Simeonét a világ legjobban fizetett edzőjévé tette - jelezve, hogy erre a szezonra komoly terveket szövögetnek.

A Liverpool játéka néha még nem tűnik annyira összeforrottnak, amit a szakértők továbbra is a rengeteg nyári érkezővel magyaráznak - mindennek ellenére százszázalékos teljesítménnyel vezetik a Premier League-t, de kérdés, hogy mindez a BL-ben mire elég. Az Atléti bízhat erős csapategységében és abban is, hogy stabil védekezésükkel megtörhetik a Liverpool lendületét - ebben az esetben akár meglepetést is okozhatnak.

A Pool ugyanakkor továbbra is stabil középpályájára épít, és sokat várnak a bajnokságban eddig túl sokat nem mutató Mo Salah-tól is - várhatóan, ha valami váratlan taktikai elemet nem húznak elő a vendégek, Szoboszlaiék simán hozhatják ezt a rangadót.

Mire megy a Chelsea Münchenben?

Túlzás nélkül az este rangadója lesz a Bayern München-Chelsea, a két csapatnak komoly egymás elleni történelme van már. A Bayern Harry Kane-nel kész megmutatni, hogy komolyan gondolják a BL megnyeréséről szőtt terveiket, bár az igaz, hogy nem lesz könnyű dolguk, ha a londoniak védelmét akarják feltörni. 

A Chelsea oldalán számítani lehet a kreatív középpályára, valamint Cole Palmer is komoly fegyvertény a londoniaknál - ha folytatják a Premier League-ből ismert játékukat a gyors labdakihozatalokkal és a széleken letámadással, lehet keresnivalójuk a Bayern ellen. Ugyanakkor Luis Díaz is komoly veszélyt jelent a szélen, amire oda kell figyelniük a kékeknek - talán a bajor gárda esélyesebb kicsit, de szinte megjósolhatatlan az eredmény. 

Erőt demonstrál a címvédő?

Ma este bemutatkozik a BL idei szezonjában a PSG is, amely májusban a klub történetének első BL-győzelmét tudta megszerezni az Inter nagyon alapos elpáholásával. Bár az erőviszonyok még kevésbé kiegyenlítettek az Atalanta ellen, senki nem tudja, hogy vajon a PSG mennyire mutatja meg az erejét.

A meccs a legsimább hazai győzelemnek tűnik a mai kínálatból, persze ezzel illik óvatosan bánni - lásd a Benfica tegnapi égését a Qarabag ellenében. Az Atalanta építhet ugyan a labdaszerzéseire és a remek pontrúgásaira - összességében azonban egyértelműen a PSG a meccs esélyese. 

A PSG hba nélkül vezeti a francia bajnokságot, és a támadásban mutatott sokszínűsége komoly fegyvertény lehet a nyáron szétrabolt, de még edzőjét is elveszítő bergamóiak ellen. A párizsi csapat elöl Európa egyik legnagyobb "tűzerejével" rendelkezik, arra azonban ügyelniük kell, hogy az Atalanta várhatóan defenzív játéka ne fojtsa meg a helyzetek megteremtését.
Címlapkép: Getty Images
