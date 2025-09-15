Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Visszatért a dartslegenda: mélyről jött, most újra a csúcson Michael van Gerwen
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében - írja a BBC.
A holland játékos 11-7 arányban diadalmaskodott Littler ellen az amszterdami hazai közönség előtt, ezzel hatodik alkalommal emelhette magashoz a trófeát. Van Gerwen legutóbb 2023-ban nyert televíziós versenyt.
"Mindannyian tudjuk, milyen nehézségeim voltak az elmúlt hónapokban, de a hazai közönség előtt győzni nagyon sokat jelent nekem, ez hihetetlen" - nyilatkozta Van Gerwen az ITV Sportnak. "Soha nem tűntem el, de nagyon mélyre kellett ásnom magam ezért. Imádom, amit csinálok. Remélem, ez még sok siker kezdete lesz."
A háromszoros világbajnok holland nem beszélt a levegőbe, amikor mélységeket említ. Néhány hónappal ezelőtt még azt jelentette be, hogy a házassága tönkrement, ezért több tornát is kihagyott, ebből a mélységből kapaszkodott most vissza.
A holland játékos jól kezdett, az első öt legben három 180-ast dobott, így 3-2-re vezetett az első szünetben. Littler egyenlített a folytatásban, de Van Gerwen három leget nyert zsinórban, amivel visszavette a vezetést.
A mérkőzés kulcspillanata akkor jött el, amikor Littler kihagyta a 7-7-es egyenlítésre adódó nyilait, Van Gerwen pedig megszerezte ezt a leget, majd 9-6-ra növelte előnyét. A 36 éves játékos végül egy remek 130-as kiszállóval biztosította be a győzelmet, 98,37-es átlaggal zárva a mérkőzést. Az utolsó pillanatról itt nézhetsz meg egy videót:
Van Gerwen korábban a nap folyamán Josh Rockot győzte le 11-6-ra az elődöntőben, míg Littler 9-5-ös hátrányból fordítva 11-10-re nyert Gerwyn Price ellen.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval.
Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.
A new york-i polgármesterjelölt petíciót indított a FIFA dinamikus jegyárazási gyakorlata ellen, amit a futball szellemiségével összeegyeztethetetlennek tart.
David Coote, korábbi Premier League játékvezető ellen vádat emeltek egy gyermekről készült szeméremsértő felvétel ügyében