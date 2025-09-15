Visszatért a dartslegenda: mélyről jött, most újra a csúcson Michael van Gerwen

Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében - írja a BBC.

A holland játékos 11-7 arányban diadalmaskodott Littler ellen az amszterdami hazai közönség előtt, ezzel hatodik alkalommal emelhette magashoz a trófeát. Van Gerwen legutóbb 2023-ban nyert televíziós versenyt.

"Mindannyian tudjuk, milyen nehézségeim voltak az elmúlt hónapokban, de a hazai közönség előtt győzni nagyon sokat jelent nekem, ez hihetetlen" - nyilatkozta Van Gerwen az ITV Sportnak. "Soha nem tűntem el, de nagyon mélyre kellett ásnom magam ezért. Imádom, amit csinálok. Remélem, ez még sok siker kezdete lesz."

A háromszoros világbajnok holland nem beszélt a levegőbe, amikor mélységeket említ. Néhány hónappal ezelőtt még azt jelentette be, hogy a házassága tönkrement, ezért több tornát is kihagyott, ebből a mélységből kapaszkodott most vissza.

A holland játékos jól kezdett, az első öt legben három 180-ast dobott, így 3-2-re vezetett az első szünetben. Littler egyenlített a folytatásban, de Van Gerwen három leget nyert zsinórban, amivel visszavette a vezetést.

A mérkőzés kulcspillanata akkor jött el, amikor Littler kihagyta a 7-7-es egyenlítésre adódó nyilait, Van Gerwen pedig megszerezte ezt a leget, majd 9-6-ra növelte előnyét. A 36 éves játékos végül egy remek 130-as kiszállóval biztosította be a győzelmet, 98,37-es átlaggal zárva a mérkőzést. Az utolsó pillanatról itt nézhetsz meg egy videót:

Van Gerwen korábban a nap folyamán Josh Rockot győzte le 11-6-ra az elődöntőben, míg Littler 9-5-ös hátrányból fordítva 11-10-re nyert Gerwyn Price ellen.