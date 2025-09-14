Máris újra találkoznak a verekedő egykori csapattársak: borítékolható az újabb balhé?

Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban - számolt be a The Guardian.

A labdarúgásban nem ritkák a csapattársak közötti összetűzések, de kevés incidens mérhető ahhoz a verekedéshez, amely Adrien Rabiot és Jonathan Rowe között tört ki a Marseille öltözőjében a múlt hónapban, egy Rennes elleni 1-0-s vereséget követően. A dulakodás olyan heves volt, hogy a marseille-i keret egyik fiatal tagja, Darryl Bakola elájult a látvány hatására.

Roberto De Zerbi, a Marseille vezetőedzője akkor így nyilatkozott: "Soha nem láttam még ilyen verekedést. Két játékosunk úgy verekszik, mint egy angol kocsmában, miközben egy csapattársuk a földön fekszik, mert elvesztette az eszméletét. Mit kellene tennie a csapatnak? Két megoldás van: felfüggesztés vagy elbocsátás." A Marseille az utóbbi mellett döntött, és az átigazolási időszak végén mindkét játékost eladta – Rabiot a Milanhoz, Rowe pedig a Bolognához került.

Egy hónappal később a két játékos korai viszontlátásra készül, mivel új csapataik a Serie A-ban találkoznak. A korábbi összetűzés csak tovább fokozza a vasárnapi San Siro-i mérkőzés feszültségét. A Milan és a Bologna között amúgy sem felhőtlen a viszony a májusi Olasz Kupa-döntő óta, amelyen Dan Ndoye győztes góljával a Bologna megszerezte első jelentős hazai trófeáját több mint 50 év után, és kvalifikálta magát az Európa-ligába.

KATTINTS a Serie A eredményeiért, statisztikáiért a Sportonlinera!

A Milan számára az európai kupaszereplés elmaradása újabb kudarc volt a bajnokság nyolcadik helyét követően, ami hozzájárult ahhoz, hogy a klub Sérgio Conceição helyett Massimiliano Allegrit nevezze ki vezetőedzőnek, és teljesen átalakítsa keretét – összesen 29 első csapatbeli játékos távozott a nyáron. Az új középpályás sorban most Rabiot mellett a 40 éves Luka Modric, a jelenleg sérült Ardon Jashari és az ígéretes, de még bizonyítatlan Samuele Ricci szerepel.

Bár Rabiot mindössze 10 millió euróba került, tőle várják a leggyorsabb beilleszkedést. Gyerekkori barátja a kapus Mike Maignannak, és Allegri keze alatt kulcsjátékos volt a Juventusnál. "Sok mindent átéltünk együtt" - mondta Rabiot az edzőjéről. "Ő a futballért él, akárcsak én. Nagyszerű a kapcsolatunk; még azután is beszélgettünk, hogy elhagyta a Juventust. Nagyszerű ember, amellett, hogy edző. Beszéltem Allegrivel, amikor a Milanhoz érkezett, de akkor még szerződésem volt a Marseille-jel. Aztán az edző újra felhívott a marseille-i történtek után, elmagyarázta a projektet, és végül minden gyorsan ment."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Rabiot és Rowe állítólag megtagadták, hogy bocsánatot kérjenek a marseille-i verekedésért, de Rabiot részéről úgy tűnik, enyhültek a feszültségek. A francia játékos édesanyja és ügynöke, Veronique Rabiot megpróbálta bagatellizálni az incidenst, megjegyezve, hogy "senki sem került kórházba", míg Rabiot a milánói bemutatkozásán már a Rowe-val való újbóli találkozás lehetőségéről beszélt.

"Nincs benne semmi különös. Üzeneteket is váltottunk, miután ő a Bolognához, én pedig a Milanhoz kerültem" - mondta Rabiot. "Vasárnap találkozunk a San Siróban. Jó lesz látni őt, rendes srác. Ami Marseille-ben történt, bárhol megtörténhetett volna, de nem változtatta meg a kapcsolatunkat. Örülni fogok, ha látom, és biztos vagyok benne, hogy ő is így érez. Túlléptünk ezen az epizódon. Más dolgokról is beszélgettünk. Nincsenek megbánásaim; ilyen dolgok előfordulhatnak. Az élet gyorsan változhat, és azt hiszem, jó emlékeket hagytam Marseille-ben."

Rowe egyelőre nem nyilatkozott nyilvánosan, így izgalmas lesz látni, valóban elsimultak-e az ellentétek a vasárnapi találkozóra.