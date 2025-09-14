2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Máris újra találkoznak a verekedő egykori csapattársak: borítékolható az újabb balhé?

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 17:33

Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban - számolt be a The Guardian.

A labdarúgásban nem ritkák a csapattársak közötti összetűzések, de kevés incidens mérhető ahhoz a verekedéshez, amely Adrien Rabiot és Jonathan Rowe között tört ki a Marseille öltözőjében a múlt hónapban, egy Rennes elleni 1-0-s vereséget követően. A dulakodás olyan heves volt, hogy a marseille-i keret egyik fiatal tagja, Darryl Bakola elájult a látvány hatására.

Roberto De Zerbi, a Marseille vezetőedzője akkor így nyilatkozott: "Soha nem láttam még ilyen verekedést. Két játékosunk úgy verekszik, mint egy angol kocsmában, miközben egy csapattársuk a földön fekszik, mert elvesztette az eszméletét. Mit kellene tennie a csapatnak? Két megoldás van: felfüggesztés vagy elbocsátás." A Marseille az utóbbi mellett döntött, és az átigazolási időszak végén mindkét játékost eladta – Rabiot a Milanhoz, Rowe pedig a Bolognához került.

Egy hónappal később a két játékos korai viszontlátásra készül, mivel új csapataik a Serie A-ban találkoznak. A korábbi összetűzés csak tovább fokozza a vasárnapi San Siro-i mérkőzés feszültségét. A Milan és a Bologna között amúgy sem felhőtlen a viszony a májusi Olasz Kupa-döntő óta, amelyen Dan Ndoye győztes góljával a Bologna megszerezte első jelentős hazai trófeáját több mint 50 év után, és kvalifikálta magát az Európa-ligába.

A Milan számára az európai kupaszereplés elmaradása újabb kudarc volt a bajnokság nyolcadik helyét követően, ami hozzájárult ahhoz, hogy a klub Sérgio Conceição helyett Massimiliano Allegrit nevezze ki vezetőedzőnek, és teljesen átalakítsa keretét – összesen 29 első csapatbeli játékos távozott a nyáron. Az új középpályás sorban most Rabiot mellett a 40 éves Luka Modric, a jelenleg sérült Ardon Jashari és az ígéretes, de még bizonyítatlan Samuele Ricci szerepel.

Bár Rabiot mindössze 10 millió euróba került, tőle várják a leggyorsabb beilleszkedést. Gyerekkori barátja a kapus Mike Maignannak, és Allegri keze alatt kulcsjátékos volt a Juventusnál. "Sok mindent átéltünk együtt" - mondta Rabiot az edzőjéről. "Ő a futballért él, akárcsak én. Nagyszerű a kapcsolatunk; még azután is beszélgettünk, hogy elhagyta a Juventust. Nagyszerű ember, amellett, hogy edző. Beszéltem Allegrivel, amikor a Milanhoz érkezett, de akkor még szerződésem volt a Marseille-jel. Aztán az edző újra felhívott a marseille-i történtek után, elmagyarázta a projektet, és végül minden gyorsan ment."

Rabiot és Rowe állítólag megtagadták, hogy bocsánatot kérjenek a marseille-i verekedésért, de Rabiot részéről úgy tűnik, enyhültek a feszültségek. A francia játékos édesanyja és ügynöke, Veronique Rabiot megpróbálta bagatellizálni az incidenst, megjegyezve, hogy "senki sem került kórházba", míg Rabiot a milánói bemutatkozásán már a Rowe-val való újbóli találkozás lehetőségéről beszélt.

"Nincs benne semmi különös. Üzeneteket is váltottunk, miután ő a Bolognához, én pedig a Milanhoz kerültem" - mondta Rabiot. "Vasárnap találkozunk a San Siróban. Jó lesz látni őt, rendes srác. Ami Marseille-ben történt, bárhol megtörténhetett volna, de nem változtatta meg a kapcsolatunkat. Örülni fogok, ha látom, és biztos vagyok benne, hogy ő is így érez. Túlléptünk ezen az epizódon. Más dolgokról is beszélgettünk. Nincsenek megbánásaim; ilyen dolgok előfordulhatnak. Az élet gyorsan változhat, és azt hiszem, jó emlékeket hagytam Marseille-ben."

Rowe egyelőre nem nyilatkozott nyilvánosan, így izgalmas lesz látni, valóban elsimultak-e az ellentétek a vasárnapi találkozóra.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #verekedés #olasz foci #serie a #olasz bajnokság #sportbotrány #balhé

