A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Fordítana szerencséjén a gyengélkedő Manchester City: jön a városi derbi, most állnak talpra?

2025. szeptember 14. 11:01

Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra - írja a The Guardian.

Erling Haaland elégedetlenségét fejezte ki a Manchester City szezonkezdésével kapcsolatban, és a hétvégi Manchester United elleni derbit ideális alkalomnak tartja a csapat formájának helyreállítására.

"Két meccset vesztettünk egymás után, ez nem elég jó, ez túlságosan rossz" - nyilatkozta Haaland a Viaplaynek. "Vissza kell térnünk a győztes útra. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy meccseket veszítsünk, mert sok jó csapat van. Tökéletes alkalom, hogy a United ellen fordítsunk a dolgokon."

A csatár szerint a játékosoknak a legmagasabb szinten kell teljesíteniük, és a vereségek miatti dühöt pozitív energiává kell alakítaniuk a pályán. A City az idénynyitó Wolves elleni győzelem után kikapott a Tottenhamtől és a Brightontól, így jelenleg egy ponttal marad el a városi rivális mögött.

Pep Guardiola vezetőedző is elismerte a gyenge kezdést, hangsúlyozva, hogy nem a múltbeli sikerekből akar élni. "Nem maradok itt, ha úgy érzem, a klubnak változásra van szüksége, de jelenleg jobban akarom csinálni, mint valaha" - mondta a szakember, akinek szerződése 2027 júniusáig szól.

A City nyári átigazolási időszakának utolsó napján Gianluigi Donnarumma 35 millió euróért csatlakozott a Paris Saint-Germaintől, és várhatóan ő lesz a kezdő kapus a vasárnapi rangadón. Guardiola szerint nem várják el tőle, hogy az Edersonéhoz hasonló játékstílust mutasson, mivel más kvalitásokkal rendelkezik.

Eközben Rico Lewis 2030-ig szóló új szerződést írt alá a klubbal, további egy év opcióval. A 20 éves védő iránt nyáron a Nottingham Forest érdeklődött, de Guardiola mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a játékos maradjon a csapatnál.
Címlapkép: Getty Images
