Fordítana szerencséjén a gyengélkedő Manchester City: jön a városi derbi, most állnak talpra?

Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra - írja a The Guardian.

Erling Haaland elégedetlenségét fejezte ki a Manchester City szezonkezdésével kapcsolatban, és a hétvégi Manchester United elleni derbit ideális alkalomnak tartja a csapat formájának helyreállítására.

"Két meccset vesztettünk egymás után, ez nem elég jó, ez túlságosan rossz" - nyilatkozta Haaland a Viaplaynek. "Vissza kell térnünk a győztes útra. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy meccseket veszítsünk, mert sok jó csapat van. Tökéletes alkalom, hogy a United ellen fordítsunk a dolgokon."

A csatár szerint a játékosoknak a legmagasabb szinten kell teljesíteniük, és a vereségek miatti dühöt pozitív energiává kell alakítaniuk a pályán. A City az idénynyitó Wolves elleni győzelem után kikapott a Tottenhamtől és a Brightontól, így jelenleg egy ponttal marad el a városi rivális mögött.

KATTINTS a Premier League és a többi topliga eredményeiért a Sportonlinera!

Pep Guardiola vezetőedző is elismerte a gyenge kezdést, hangsúlyozva, hogy nem a múltbeli sikerekből akar élni. "Nem maradok itt, ha úgy érzem, a klubnak változásra van szüksége, de jelenleg jobban akarom csinálni, mint valaha" - mondta a szakember, akinek szerződése 2027 júniusáig szól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A City nyári átigazolási időszakának utolsó napján Gianluigi Donnarumma 35 millió euróért csatlakozott a Paris Saint-Germaintől, és várhatóan ő lesz a kezdő kapus a vasárnapi rangadón. Guardiola szerint nem várják el tőle, hogy az Edersonéhoz hasonló játékstílust mutasson, mivel más kvalitásokkal rendelkezik.

Eközben Rico Lewis 2030-ig szóló új szerződést írt alá a klubbal, további egy év opcióval. A 20 éves védő iránt nyáron a Nottingham Forest érdeklődött, de Guardiola mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a játékos maradjon a csapatnál.