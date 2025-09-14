Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
Fordítana szerencséjén a gyengélkedő Manchester City: jön a városi derbi, most állnak talpra?
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra - írja a The Guardian.
Erling Haaland elégedetlenségét fejezte ki a Manchester City szezonkezdésével kapcsolatban, és a hétvégi Manchester United elleni derbit ideális alkalomnak tartja a csapat formájának helyreállítására.
"Két meccset vesztettünk egymás után, ez nem elég jó, ez túlságosan rossz" - nyilatkozta Haaland a Viaplaynek. "Vissza kell térnünk a győztes útra. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy meccseket veszítsünk, mert sok jó csapat van. Tökéletes alkalom, hogy a United ellen fordítsunk a dolgokon."
A csatár szerint a játékosoknak a legmagasabb szinten kell teljesíteniük, és a vereségek miatti dühöt pozitív energiává kell alakítaniuk a pályán. A City az idénynyitó Wolves elleni győzelem után kikapott a Tottenhamtől és a Brightontól, így jelenleg egy ponttal marad el a városi rivális mögött.
Pep Guardiola vezetőedző is elismerte a gyenge kezdést, hangsúlyozva, hogy nem a múltbeli sikerekből akar élni. "Nem maradok itt, ha úgy érzem, a klubnak változásra van szüksége, de jelenleg jobban akarom csinálni, mint valaha" - mondta a szakember, akinek szerződése 2027 júniusáig szól.
A City nyári átigazolási időszakának utolsó napján Gianluigi Donnarumma 35 millió euróért csatlakozott a Paris Saint-Germaintől, és várhatóan ő lesz a kezdő kapus a vasárnapi rangadón. Guardiola szerint nem várják el tőle, hogy az Edersonéhoz hasonló játékstílust mutasson, mivel más kvalitásokkal rendelkezik.
Eközben Rico Lewis 2030-ig szóló új szerződést írt alá a klubbal, további egy év opcióval. A 20 éves védő iránt nyáron a Nottingham Forest érdeklődött, de Guardiola mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a játékos maradjon a csapatnál.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
