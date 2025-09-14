2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
Jacksonville, FL, USA - 2025. március 8: Az Everbank Stadion külseje. Az EverBank Stadium egy amerikaifutball-stadion a floridai Jacksonville-ben.
Sport

Elszórta a lopott pénzt az NFL-csapat alkalmazottja: a fogadóiroda most kárpótlást fizet

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 14:03

A FanDuel sportfogadási portál körülbelül 5 millió dollárt fizet kártérítésként azért a közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el a csapattól, majd veszített el a fogadóirodánál - írta az ESPN.

A megállapodást 2025 elején véglegesítették, több mint egy évvel azután, hogy Amit Patel, a Jaguars középszintű pénzügyi menedzsere bűnösnek vallotta magát 22 millió dollár eltulajdonításában, amit a csapat virtuális hitelkártya-rendszerén keresztül követett el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Források szerint az NFL arra ösztönözte a Jaguarst és a FanDuelt, amely a liga hivatalos fogadási partnere, hogy jussanak megegyezésre, de a tárgyalásokban nem vett aktívan részt. A megállapodás közvetlen ismerője szerint a FanDuel azért döntött a kifizetés mellett, hogy jó partneri viszonyt ápoljon a ligával. A Jaguars és az NFL nem kívánt nyilatkozni az ügyben, a FanDuel pedig nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Az ESPN 2024 februárjában számolt be először arról, hogy a Jaguars kérte a FanDuelt, fizesse vissza a Patel által ellopott pénz egy részét. Akkoriban egy, a két fél közötti tárgyalásokat ismerő forrás azt nyilatkozta: "Ahogy a FanDuel látja, ezt a pénzt tisztán és jogszerűen kaptuk. Nem a mi problémánk, hogy vissza kellene fizetnünk nektek."

KATTINTS a topligák eredményeiért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

Patelt 2024 márciusában 6,5 év börtönbüntetésre ítélték elektronikus csalás és illegális pénzügyi tranzakció miatt, majd egy alabamai szövetségi börtönben töltötte büntetését. Júliusban átszállították egy Duval megyei börtönbe, miután a floridai ügyészek elsőfokú szervezett csalással vádolták meg, ami Floridában akár 30 év börtönbüntetéssel is sújtható. 2024 júliusában a Jaguars beperelte Patelt a floridai állami bíróságon, 66,6 millió dollár kártérítést követelve. Florida állam lehetővé teszi a háromszoros kártérítést polgári perekben.

Patel egy nemrégiben a CNN-nek adott interjúban azt állította, hogy "illegálisan kölcsönvett pénzt a Jaguars céges hitelkártyájának használatával", hogy mérkőzésekre fogadjon, remélve, hogy nyer és visszafizeti az ellopott összeget. A bírósági dokumentumok szerint Patel körülbelül 20 millió dollárt utalt át a FanDuelnek és 1 millió dollárt a DraftKingsnek, ahol magas tétű és nagy volumenű napi fantasy játékos volt.

Októberben Patel beperelte a FanDuelt a szövetségi bíróságon, 250 millió dolláros kártérítést követelve, azt állítva, hogy a fogadóiroda "kihasználta" szerencsejáték-függőségét és szándékosan figyelmen kívül hagyta a felelős játékra és pénzmosás elleni protokollokat. Patel a bírósági dokumentumokban azt állította, hogy a FanDuelnek tudnia kellett volna, hogy problémás szerencsejátékos, és hogy több mint 1000 befizetést hajtott végre a fogadóirodánál, egyenként 25 000 dollár értékben. Patelnél 2023 márciusában diagnosztizáltak szerencsejáték-függőséget, egy hónappal azután, hogy a Jaguars elbocsátotta.

A szövetségi hatóságok vitatták Patel állítását, miszerint viselkedését szerencsejáték-függőség táplálta. Egy bírósági beadványban azt állították, hogy Patel extravagáns életmódot folytatott a Jaguarsnál való alkalmazása alatt, amely magában foglalta magánrepülőgépek bérlését, luxusszállodák foglalását, több jármű beszerzését, valamint kriptovaluta, country club tagság, spa-kezelések és egy luxusóra vásárlását.
Címlapkép: Getty Images
