Elszórta a lopott pénzt az NFL-csapat alkalmazottja: a fogadóiroda most kárpótlást fizet

A FanDuel sportfogadási portál körülbelül 5 millió dollárt fizet kártérítésként azért a közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el a csapattól, majd veszített el a fogadóirodánál - írta az ESPN.

A megállapodást 2025 elején véglegesítették, több mint egy évvel azután, hogy Amit Patel, a Jaguars középszintű pénzügyi menedzsere bűnösnek vallotta magát 22 millió dollár eltulajdonításában, amit a csapat virtuális hitelkártya-rendszerén keresztül követett el.

Források szerint az NFL arra ösztönözte a Jaguarst és a FanDuelt, amely a liga hivatalos fogadási partnere, hogy jussanak megegyezésre, de a tárgyalásokban nem vett aktívan részt. A megállapodás közvetlen ismerője szerint a FanDuel azért döntött a kifizetés mellett, hogy jó partneri viszonyt ápoljon a ligával. A Jaguars és az NFL nem kívánt nyilatkozni az ügyben, a FanDuel pedig nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Az ESPN 2024 februárjában számolt be először arról, hogy a Jaguars kérte a FanDuelt, fizesse vissza a Patel által ellopott pénz egy részét. Akkoriban egy, a két fél közötti tárgyalásokat ismerő forrás azt nyilatkozta: "Ahogy a FanDuel látja, ezt a pénzt tisztán és jogszerűen kaptuk. Nem a mi problémánk, hogy vissza kellene fizetnünk nektek."

Patelt 2024 márciusában 6,5 év börtönbüntetésre ítélték elektronikus csalás és illegális pénzügyi tranzakció miatt, majd egy alabamai szövetségi börtönben töltötte büntetését. Júliusban átszállították egy Duval megyei börtönbe, miután a floridai ügyészek elsőfokú szervezett csalással vádolták meg, ami Floridában akár 30 év börtönbüntetéssel is sújtható. 2024 júliusában a Jaguars beperelte Patelt a floridai állami bíróságon, 66,6 millió dollár kártérítést követelve. Florida állam lehetővé teszi a háromszoros kártérítést polgári perekben.

Patel egy nemrégiben a CNN-nek adott interjúban azt állította, hogy "illegálisan kölcsönvett pénzt a Jaguars céges hitelkártyájának használatával", hogy mérkőzésekre fogadjon, remélve, hogy nyer és visszafizeti az ellopott összeget. A bírósági dokumentumok szerint Patel körülbelül 20 millió dollárt utalt át a FanDuelnek és 1 millió dollárt a DraftKingsnek, ahol magas tétű és nagy volumenű napi fantasy játékos volt.

Októberben Patel beperelte a FanDuelt a szövetségi bíróságon, 250 millió dolláros kártérítést követelve, azt állítva, hogy a fogadóiroda "kihasználta" szerencsejáték-függőségét és szándékosan figyelmen kívül hagyta a felelős játékra és pénzmosás elleni protokollokat. Patel a bírósági dokumentumokban azt állította, hogy a FanDuelnek tudnia kellett volna, hogy problémás szerencsejátékos, és hogy több mint 1000 befizetést hajtott végre a fogadóirodánál, egyenként 25 000 dollár értékben. Patelnél 2023 márciusában diagnosztizáltak szerencsejáték-függőséget, egy hónappal azután, hogy a Jaguars elbocsátotta.

A szövetségi hatóságok vitatták Patel állítását, miszerint viselkedését szerencsejáték-függőség táplálta. Egy bírósági beadványban azt állították, hogy Patel extravagáns életmódot folytatott a Jaguarsnál való alkalmazása alatt, amely magában foglalta magánrepülőgépek bérlését, luxusszállodák foglalását, több jármű beszerzését, valamint kriptovaluta, country club tagság, spa-kezelések és egy luxusóra vásárlását.