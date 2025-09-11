Thomas Tuchel kijelentette, hogy kész kihagyni sztárjátékosokat az angol válogatottból, ha ez jobb csapategyensúlyt eredményez.
Nagyon szorul a hurok a Kloppot gyalázó bírón: gyermeket molesztálhatott, nagy bajban van
David Coote korábbi Premier League játékvezető ellen vádat emeltek egy gyermekről készült szeméremsértő felvétel ügyében - írta a The Guardian.
A nottinghamshire-i rendőrség közlése szerint a vád a legsúlyosabb, A kategóriás bűncselekményre vonatkozik, és egy olyan videóval kapcsolatos, amelyet a hatóságok februárban foglaltak le.
A gyermekről készült szeméremsértő kép készítésének vádja olyan tevékenységekre utal, mint a visszaélést tartalmazó fotók vagy videók letöltése, megosztása vagy mentése. Az A kategóriába sorolt képek általában olyan tartalmakat jelentenek, amelyeken gyermekek "behatoló szexuális tevékenységben" vesznek részt a Sentencing Council irányelvei szerint. Coote ellen augusztus 12-én emeltek vádat, és feltételes óvadék mellett szabadlábon van: ma kell megjelennie a nottinghami bíróságon.
A 43 éves játékvezetőt tavaly decemberben bocsátotta el az angol játékvezetői testület (PGMO), miután pályán kívüli viselkedésével kapcsolatban több botrányos eset is napvilágra került. Egy online megosztott videón Coote 2020-ban sértő megjegyzéseket tett az akkori Liverpool-menedzser, Jürgen Klopp-ról. Egy másik felvételen pedig fehér port szippantott fel, miközben 2024-ben Németországban dolgozott játékvezetőként az UEFA férfi Európa-bajnokságon.
Januárban Coote részletes interjút adott a Sun-nak, amelyben coming outolt, és elmondta, hogy szexualitásának élethosszig tartó rejtegetése hozzájárult a Klopp-ról szóló kirohanásához és látszólagos droghasználatához.
Az idény kezdetén a PGMO vezető játékvezetői tisztviselője, Howard Webb gyakorlatilag kizárta Coote visszatérését a játékvezetésbe. "Azt hiszem, nagyon nehéz lenne David számára a visszatérés, sajnos ezt kell mondanom" - nyilatkozta Webb.
Februárban az UEFA 2026. június 30-ig eltiltotta Coote-ot bármely mérkőzésének vezetésétől. Augusztusban az Angol Labdarúgó Szövetség felfüggesztette Coote-ot a Klopp-ról készült felvétel miatt.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
