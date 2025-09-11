Nagyon szorul a hurok a Kloppot gyalázó bírón: gyermeket molesztálhatott, nagy bajban van

David Coote korábbi Premier League játékvezető ellen vádat emeltek egy gyermekről készült szeméremsértő felvétel ügyében - írta a The Guardian.

A nottinghamshire-i rendőrség közlése szerint a vád a legsúlyosabb, A kategóriás bűncselekményre vonatkozik, és egy olyan videóval kapcsolatos, amelyet a hatóságok februárban foglaltak le.

A gyermekről készült szeméremsértő kép készítésének vádja olyan tevékenységekre utal, mint a visszaélést tartalmazó fotók vagy videók letöltése, megosztása vagy mentése. Az A kategóriába sorolt képek általában olyan tartalmakat jelentenek, amelyeken gyermekek "behatoló szexuális tevékenységben" vesznek részt a Sentencing Council irányelvei szerint. Coote ellen augusztus 12-én emeltek vádat, és feltételes óvadék mellett szabadlábon van: ma kell megjelennie a nottinghami bíróságon.

KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 43 éves játékvezetőt tavaly decemberben bocsátotta el az angol játékvezetői testület (PGMO), miután pályán kívüli viselkedésével kapcsolatban több botrányos eset is napvilágra került. Egy online megosztott videón Coote 2020-ban sértő megjegyzéseket tett az akkori Liverpool-menedzser, Jürgen Klopp-ról. Egy másik felvételen pedig fehér port szippantott fel, miközben 2024-ben Németországban dolgozott játékvezetőként az UEFA férfi Európa-bajnokságon.

EZ IS ÉRDEKELHET Elkaszálták a Kloppot gyalázó futballbírót: eddig nem vezethet meccseket Coote A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.

Januárban Coote részletes interjút adott a Sun-nak, amelyben coming outolt, és elmondta, hogy szexualitásának élethosszig tartó rejtegetése hozzájárult a Klopp-ról szóló kirohanásához és látszólagos droghasználatához.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az idény kezdetén a PGMO vezető játékvezetői tisztviselője, Howard Webb gyakorlatilag kizárta Coote visszatérését a játékvezetésbe. "Azt hiszem, nagyon nehéz lenne David számára a visszatérés, sajnos ezt kell mondanom" - nyilatkozta Webb.

Februárban az UEFA 2026. június 30-ig eltiltotta Coote-ot bármely mérkőzésének vezetésétől. Augusztusban az Angol Labdarúgó Szövetség felfüggesztette Coote-ot a Klopp-ról készült felvétel miatt.