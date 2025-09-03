Gabby Thomas olimpiai bajnok Achilles-ín sérülése miatt kihagyja a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot
Családon belüli erőszak miatt tartóztatták le az NFL-edzőt: a csapata még nem rúgta ki
A Miami Dolphins egyik segédedzőjét letartóztatták, miután a szemtanúk szerint bántalmazott egy nőt egy lakásban - számolt be a Miami Herald.
Ryan Crow, a Miami Dolphins külső linebackereket edző szakembere ellen családon belüli erőszak vádjával indult eljárás, miután pénteken letartóztatták Fort Lauderdale-ben. A rendőrség által kedden nyilvánosságra hozott 911-es hívás során egy szemtanú elmondta, hogy látta, amint Crow fojtogat és lökdös egy nőt egy luxus lakóépületben.
A 37 éves edzőhöz a rendőrök röviddel péntek éjfél után érkeztek ki a Veneto Las Olas luxuslakóépületbe. A rendőrségi jelentés szerint Crow és a nő egy lakásban élnek együtt családként, és korábbi kapcsolatokról vitatkoztak, amikor az edző "dühében" meglökte a nőt.
Az egyik szemtanú beszámolója szerint Crow úgy fonta karjait a nő köré, mintha "földre akarná vinni", miközben a nő lábai a levegőben voltak, és rémültnek tűnt, miközben az edző a fülébe suttogott. Egy másik tanú azt állította, hogy Crow "pofonokat osztott" a nőnek, de abbahagyta, amikor észrevette, hogy figyelik.
A Dolphins közleményben reagált az esetre: "Tudunk a Ryan Crow-t érintő súlyos ügyről, és jelenleg további információkat gyűjtünk. Ryant azonnali hatállyal adminisztratív szabadságra küldtük. Kapcsolatban állunk az NFL-lel, és egyelőre tartózkodunk a további kommentároktól."
Crow-t, aki 2024-ben csatlakozott a Dolphinshoz, miután öt szezont töltött a Tennessee Titansnál, szombaton 1000 dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de megtiltották számára, hogy kapcsolatba lépjen az áldozattal.
