2025. szeptember 3. szerda Hilda
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Stop Sexual abuse Concept, stop violence against Women, nemzetközi nőnap, nemzetközi nőnap
Sport

Családon belüli erőszak miatt tartóztatták le az NFL-edzőt: a csapata még nem rúgta ki

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 13:41

A Miami Dolphins egyik segédedzőjét letartóztatták, miután a szemtanúk szerint bántalmazott egy nőt egy lakásban - számolt be a Miami Herald.

Ryan Crow, a Miami Dolphins külső linebackereket edző szakembere ellen családon belüli erőszak vádjával indult eljárás, miután pénteken letartóztatták Fort Lauderdale-ben. A rendőrség által kedden nyilvánosságra hozott 911-es hívás során egy szemtanú elmondta, hogy látta, amint Crow fojtogat és lökdös egy nőt egy luxus lakóépületben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 37 éves edzőhöz a rendőrök röviddel péntek éjfél után érkeztek ki a Veneto Las Olas luxuslakóépületbe. A rendőrségi jelentés szerint Crow és a nő egy lakásban élnek együtt családként, és korábbi kapcsolatokról vitatkoztak, amikor az edző "dühében" meglökte a nőt.

Az egyik szemtanú beszámolója szerint Crow úgy fonta karjait a nő köré, mintha "földre akarná vinni", miközben a nő lábai a levegőben voltak, és rémültnek tűnt, miközben az edző a fülébe suttogott. Egy másik tanú azt állította, hogy Crow "pofonokat osztott" a nőnek, de abbahagyta, amikor észrevette, hogy figyelik.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Dolphins közleményben reagált az esetre: "Tudunk a Ryan Crow-t érintő súlyos ügyről, és jelenleg további információkat gyűjtünk. Ryant azonnali hatállyal adminisztratív szabadságra küldtük. Kapcsolatban állunk az NFL-lel, és egyelőre tartózkodunk a további kommentároktól."

Crow-t, aki 2024-ben csatlakozott a Dolphinshoz, miután öt szezont töltött a Tennessee Titansnál, szombaton 1000 dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de megtiltották számára, hogy kapcsolatba lépjen az áldozattal.
Címlapkép: Getty Images
#család #sport #családi #verekedés #erőszak #verés #edző #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:41
13:31
13:16
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
3 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
3 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
1 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
6 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 13:02
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 12:04
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 13:31
Ők lettek az agrárium legjobbjai: mutatjuk, kik győztek 2023-ban