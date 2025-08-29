Jobban van műtétje után az elgázolt kerékpárversenyző: üzent a rajongóknak Chris Froome

Chris Froome, négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros sikeres műtéten esett át, miután súlyos sérüléseket szenvedett egy edzés során bekövetkezett balesetben - számolt be a BBC.

A 40 éves brit versenyző szerdán öt törött bordát, tüdőkollapszust és ágyéki csigolyatörést szenvedett a dél-franciaországi edzésen történt balesetben - erről tegnap a Pénzcentrum is beszámolt. Az Israel-Premier Tech csapat közleményében megerősítette, hogy Froome műtétje sikeresen zajlott, és jelenleg kórházban lábadozik.

"A beavatkozások a tervek szerint haladtak, és Chris jelenleg az orvosi csapat felügyelete alatt gyógyul. Jó hangulatban van, és hálás a kiváló orvosi ellátásért" - közölte a csapat. Froome és családja köszönetet mondott a rajongóknak, barátoknak és a kerékpáros közösségnek az aggódásért és a jókívánságokért.

A brit kerékpáros a sportág egyik legsikeresebb versenyzője, pályafutása során hét Grand Tour-győzelmet szerzett, köztük négy Tour de France-ot (2013, 2015, 2016, 2017), egy Giro d'Italiát és két Vuelta a Españát. Emellett két olimpiai bronzérmet nyert egyéni időfutamban 2012-ben és 2016-ban, valamint 2015-ben OBE kitüntetést kapott a kerékpársportban nyújtott szolgálataiért. A brit kerékpáros korábban jelezte, hogy 2025 lehet az utolsó éve a versenysportban.

Az év végén lejáró szerződéssel rendelkező Froome várhatóan kihagyja a szezon hátralévő részét sérülései miatt. Ez nem az első súlyos balesete, 2019-ben is kénytelen volt kihagyni a Tour de France-t, miután edzés közben falnak ütközött és intenzív osztályra került.