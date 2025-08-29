José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról.
Jobban van műtétje után az elgázolt kerékpárversenyző: üzent a rajongóknak Chris Froome
Chris Froome, négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros sikeres műtéten esett át, miután súlyos sérüléseket szenvedett egy edzés során bekövetkezett balesetben - számolt be a BBC.
A 40 éves brit versenyző szerdán öt törött bordát, tüdőkollapszust és ágyéki csigolyatörést szenvedett a dél-franciaországi edzésen történt balesetben - erről tegnap a Pénzcentrum is beszámolt. Az Israel-Premier Tech csapat közleményében megerősítette, hogy Froome műtétje sikeresen zajlott, és jelenleg kórházban lábadozik.
"A beavatkozások a tervek szerint haladtak, és Chris jelenleg az orvosi csapat felügyelete alatt gyógyul. Jó hangulatban van, és hálás a kiváló orvosi ellátásért" - közölte a csapat. Froome és családja köszönetet mondott a rajongóknak, barátoknak és a kerékpáros közösségnek az aggódásért és a jókívánságokért.
KATTINTS a friss sporteredményekért és hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A brit kerékpáros a sportág egyik legsikeresebb versenyzője, pályafutása során hét Grand Tour-győzelmet szerzett, köztük négy Tour de France-ot (2013, 2015, 2016, 2017), egy Giro d'Italiát és két Vuelta a Españát. Emellett két olimpiai bronzérmet nyert egyéni időfutamban 2012-ben és 2016-ban, valamint 2015-ben OBE kitüntetést kapott a kerékpársportban nyújtott szolgálataiért. A brit kerékpáros korábban jelezte, hogy 2025 lehet az utolsó éve a versenysportban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az év végén lejáró szerződéssel rendelkező Froome várhatóan kihagyja a szezon hátralévő részét sérülései miatt. Ez nem az első súlyos balesete, 2019-ben is kénytelen volt kihagyni a Tour de France-t, miután edzés közben falnak ütközött és intenzív osztályra került.
Fernandes, Felix és Ronaldo is meghívót kapott a portugál kapitánytól, a szupersztár tehát vélhetően pályára lép majd Budapesten.
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.
Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.
Rashee Rice hat mérkőzéses eltiltást kapott az NFL-től a liga magatartási szabályzatának megsértése miatt
Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA
A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.
A United már a második körben kipottyant a Ligakupából, és ezzel tovább szorult a hurok a vezetőedző nyaka körül.
Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a...
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán a vezetőedzői posztról.
Érik a Premier League történetének legnagyobb csalási botránya: maffiamódszerrel játszották le előre a meccseket a játékosok?
Egy korábbi rendőrségi vezető szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek mérkőzések manipulálásában
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam-győzelmével.
Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt.
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.