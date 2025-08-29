2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Balaton partja a Tihanyi-félszigeten. Magyarország, Európa
Sport

Bikiniben pózol a szépséges magyar úszó: ettől még csodásabb a nyárvégi Balaton

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 18:44

Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.

Alaposan kihasználja a nyár talán utolsó forró napjai Sebestyén Dalma, aki nemrégiben, a Szingapúrban rendezett vizes vébén még versenyzett is. Dalma Instagram oldalára tett ki pár fotót, melyek közül az elsőn ő szerepel: egy nagyon egyszerű, de rendkívül csinos bikiniben áll a fotón, ami csak még szebbé teszi az egyébként lélegzetelállító panorámát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sebestyén Dalma 2025-ös éve a sporton kívül hozott most sikert: februárban átvette diplomáját, amalyet győri Széchenyi István Egyetemen az Egészség- és Sporttudományi Kar sport- és rekreációszervezés szakán szerzett meg. Tavaly Fair Play-díjra is jelölték, amikor úgy döntött, hogy átadja versenyzőtársának Ilyés Fanninak a helyét a decemberben rendezett, budapesti rövidpályás vb-n.

Sebestyén Dalma lélegzetelállító képeit itt nézheted meg:
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #diploma #nyár #instagram #magyarok #szexi #sportoló #úszó #úszónő #sportolónő #sebestyén dalma

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:03
18:44
18:33
18:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
5 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
2 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
4 napja
Elveszítheti gólvágóját a Fradi? Távozhat Varga Barnabás, Lengyelországból igazolhatnak a helyére
5
1 hete
Elképesztően dögös a brit tévés sportműsorvezető: így készült rá a szezonra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 19:16
Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 17:57
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 18:31
Elképesztő: ezzel a megoldással sokat spórolhatnak a magyar gazdák