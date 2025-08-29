Bikiniben pózol a szépséges magyar úszó: ettől még csodásabb a nyárvégi Balaton

Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.

Alaposan kihasználja a nyár talán utolsó forró napjai Sebestyén Dalma, aki nemrégiben, a Szingapúrban rendezett vizes vébén még versenyzett is. Dalma Instagram oldalára tett ki pár fotót, melyek közül az elsőn ő szerepel: egy nagyon egyszerű, de rendkívül csinos bikiniben áll a fotón, ami csak még szebbé teszi az egyébként lélegzetelállító panorámát.

Sebestyén Dalma 2025-ös éve a sporton kívül hozott most sikert: februárban átvette diplomáját, amalyet győri Széchenyi István Egyetemen az Egészség- és Sporttudományi Kar sport- és rekreációszervezés szakán szerzett meg. Tavaly Fair Play-díjra is jelölték, amikor úgy döntött, hogy átadja versenyzőtársának Ilyés Fanninak a helyét a decemberben rendezett, budapesti rövidpályás vb-n.

