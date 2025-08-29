A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
Bikiniben pózol a szépséges magyar úszó: ettől még csodásabb a nyárvégi Balaton
Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.
Alaposan kihasználja a nyár talán utolsó forró napjai Sebestyén Dalma, aki nemrégiben, a Szingapúrban rendezett vizes vébén még versenyzett is. Dalma Instagram oldalára tett ki pár fotót, melyek közül az elsőn ő szerepel: egy nagyon egyszerű, de rendkívül csinos bikiniben áll a fotón, ami csak még szebbé teszi az egyébként lélegzetelállító panorámát.
Sebestyén Dalma 2025-ös éve a sporton kívül hozott most sikert: februárban átvette diplomáját, amalyet győri Széchenyi István Egyetemen az Egészség- és Sporttudományi Kar sport- és rekreációszervezés szakán szerzett meg. Tavaly Fair Play-díjra is jelölték, amikor úgy döntött, hogy átadja versenyzőtársának Ilyés Fanninak a helyét a decemberben rendezett, budapesti rövidpályás vb-n.
Sebestyén Dalma lélegzetelállító képeit itt nézheted meg:
Stefanosz Cicipasz dühösen reagált Daniel Altmaier taktikájára, miután öt szettes mérkőzésen kikapott és kiesett a US Open második fordulójában
Hamilton az első 14 futam nehézségei után újra szeretné megtalálni a versenyzés örömét a Ferrarinál.
Fernandes, Felix és Ronaldo is meghívót kapott a portugál kapitánytól, a szupersztár tehát vélhetően pályára lép majd Budapesten.
Froome műtétje sikeres volt a balesete után, de vélhetően ebben a szezonban már nem fog versenyezni a felépülés érdekében.
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.
Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.
José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról.
A Kajrat Almati játékosai a világ legjobb játékosaival csaphatnak össze ősszel a Bajnokok Ligájában, és amikor meglátták, ki érkezik hozzájuk, nem bírtak az érzelmeikkel.
Szoboszlai, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool FC a többi között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján.
Chris Froome-t otthona közelében gázolta el egy autós, még a mai napon megműtik Monacóban.
Heves szóváltásba keveredett Taylor Townsend és Jelena Ostapenko a US Open második fordulójában lejátszott mérkőzésük után.
Rashee Rice hat mérkőzéses eltiltást kapott az NFL-től a liga magatartási szabályzatának megsértése miatt
Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA
A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.
A United már a második körben kipottyant a Ligakupából, és ezzel tovább szorult a hurok a vezetőedző nyaka körül.
Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a...
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán a vezetőedzői posztról.
Érik a Premier League történetének legnagyobb csalási botránya: maffiamódszerrel játszották le előre a meccseket a játékosok?
Egy korábbi rendőrségi vezető szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek mérkőzések manipulálásában
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam-győzelmével.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.