Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA

A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében a jövő évi, budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja.

Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően.

A Bajnokok Ligája friss eredményei, statisztikák és hírek a Pénzcentrum sportoldalán ITT!

A 21 órás rajt miatt eddig sok problémát okozott az, hogy az esetleges hosszabbítás és 11-es párbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs. A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Stadionban csap össze a kontinens két legjobb csapata.