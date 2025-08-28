2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Panoramic view about the Puskas Arena. stadion concert hall
Sport

Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA

MTI
2025. augusztus 28. 12:17

A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében a jövő évi, budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően.

A Bajnokok Ligája friss eredményei, statisztikák és hírek a Pénzcentrum sportoldalán ITT!

A 21 órás rajt miatt eddig sok problémát okozott az, hogy az esetleges hosszabbítás és 11-es párbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs. A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Stadionban csap össze a kontinens két legjobb csapata.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #sport #labdarúgás #budapesti #bajnokok ligája #bl #bl-döntő #uefa #szurkolók #budapesti bl-döntő

