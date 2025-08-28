2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Győr, 2025. augusztus 21.Zeljko Gavric, a Győr játékosa (b) gólt szerez a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott ETO FC - Rapid Wien első mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 21-én.MTI
Sport

A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 06:32

Ma este hét órától rendezik a Rapid Wien-ETO FC Győr párharc visszavágóját Bécsben, amely arról dönt, hogy ki lehet ott a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia-liga főtábláján ősszel. Az előny a Rába-parti zöld-fehéreknél van, akik 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a továbbjutásra.

A Győr legutoljára másfél évtizeddel ezelőtt, 2010 augusztusában járt nagyon közel ahhoz, hogy kiléphessenek egy európai porondra, amikor a második számú kupasorozatban, az Európa-ligában játszhattak a playoffkörben. Bár a várakozás ott is hatalmas volt, a győrieknek nem volt esélyük a Dinamo Zágráb ellen, végül kettős győzelemmel a horvát csapat ment tovább.

A Győrre aztán pár évvel később maga a pokol várt, ugyanis az emlékezetes Quaestor-ügy miatt a csapat éveket töltött még a harmadosztályban is, ahonnan szemernyi esélye nem volt európai kupaszereplésre. Tavaly azonban egy jó tavaszi menetelésnek köszönhetően a magyar bajnokság negyedik helyén végeztek, és mivel a Paks megnyerte a Magyar Kupát bronzérme mellé, ez elég volt ahhoz, hogy elinduljanak az EKL selejtezőiben. Most már csak egyetlen mérkőzést kell túlélniük, ahol a múlt heti győzelem után egy döntetlen is elég lenne - és akkor a Győr a Fradi mellett idén a második európai főtáblás csapat lenne.

<<< Kövesd a Rapid-Győr mérkőzést ITT! >>>

Az odavágót nem uralták, mégis nyertek

A csapat több emlékezetes győzelmet is aratott, míg eljutott a Rapid elleni playoff-párharcig, és mint fentebb is írtuk, az első akadályt vette azzal, hogy 2-1-re legyűrte a bécsi zöld-fehéreket. A Sportonline statisztikáit segítségül hívva jól látható, hogy a győriek olyan meccset is képesek megnyerni, ahol a mutatókban az ellenfél kerekedik felül.

Kép: SportonlineKép: Sportonline

Ha azonban a selejtezők egészét nézzük, amin mind a Rapid, mind a Győr átment, akkor máris a magyar csapatnál van a statisztikai előny. A Győr átlagosan mindössze 1,2 gólt kapott selejtezős meccsein, amely arány a Rapid esetében 1,6 - igaz, hogy a Rapid átlagosan több gólt szerzett.

Minden a labdabirtokláson múlhat

A győriek átlagos labdabirtoklása meccsenként 58 százalék a bécsiek 52-jével szemben - vagyis ha a Győr többet képes tartani a labdát, és ismét rövid passzokkal igyekszik bejátszani a pályát, akkor ez is válhat előnnyé. Dönthet persze úgy is Borbély Balázs együttese, hogy inkább az óvatosabb, védekező játékot választja, oroszlánként védve az egy gólos előnyt - ehhez azonban biztosan sokkal többet kellene birtokolniuk a labdát.

A statisztika ezt az utóbbi lehetőséget, ha nem is egyértelműen, de kizárja: a Győr és a Rapid is gólerős csapatnak számítanak, így inkább az várható, hogy több találat is születik majd a meccsen. Borbély Balázs, az ETO edzője híresen jól reagál a meccs közbeni történésekre, mindeddig okos cseréivel és nehol kissé váratlan húzásokkal irányított a meccseken - erre pedig vélhetően most is szükség lesz.

Azon azonban biztosan dolgoznia kell a Győrnek, hogy több veszélyes támadást alakítson ki - ezzel egyrészt meglephetné a várhatóan magasabb intenzitású támadójátékkal készülő ellenfelet, másrészről megtörné magát a játékot is, ha a Rapidnak gyorsan visszább kell lépnie a támadásokból.

Az első meccs alapján tehát a statisztika inkább a Rapidnak kedvez, az egész képet nézve viszont több mindenben is bízhatnak a győriek. Akárhogy is lesz, egészen biztosan egy kiélezett mérkzősét láthatunk, ahol a tét több millió euró mellett a főtáblára jutás dicsősége.

#európa #sport #konferencia #statisztika #magyar #győr #előny #elemzés #csapat #statisztikák #EKL #előzetes #magyar labdarúgás #eto fc győr #sportonline #főtábla #beharangozó

0 HOZZÁSZÓLÁS
