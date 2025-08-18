2025. augusztus 18. hétfő Ilona
ollózás, foci, gól
Sport

Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 19:16

A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban. Kellett is, hiszen a csapata ennek köszönhetően is jutott tovább.

Nem mindennapi találattal köszönt be a szezonnak Kieron Bowie, a skót Hibernian fiatal támadója. A találat még csütörtökön, a Partizán Belgrád elleni EKL-selejtezőn született, és nem lepődnénk meg olyan nagyon, ha felkerülne a legendás magyar futballistáról elnevezett Puskás-díj rövid listájára.

Bowie a lehető legjobb pillanatban szerezte a villámcsapásszerű találatot, csapata ugyanis addigra elszórakozta a két gólos előnyt a szerb csapat ellen. A hatvanadik percben aztán felnézett, és jó harminc méterről egy parádés emeléssel hozta újra előnybe a Hibs-et. Szépségdíjas találat, meg is mutatjuk:

Bowie gólja tényleg felrázta az edinburghieket, ugyanis ezután még egy gólt szereztek, és bár a meccset végül elveszítették 3-2-re, összesítésben 4-3-al léptek tovább, így készülhetnek a playoffkörre, ahol a Legia Varsó lesz az ellenfél a főtáblára kerülésért.

Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #támadó #európai konferencia liga #EKL #selejtező #gól #puskás-díj

