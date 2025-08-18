Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban. Kellett is, hiszen a csapata ennek köszönhetően is jutott tovább.
Nem mindennapi találattal köszönt be a szezonnak Kieron Bowie, a skót Hibernian fiatal támadója. A találat még csütörtökön, a Partizán Belgrád elleni EKL-selejtezőn született, és nem lepődnénk meg olyan nagyon, ha felkerülne a legendás magyar futballistáról elnevezett Puskás-díj rövid listájára.
Bowie a lehető legjobb pillanatban szerezte a villámcsapásszerű találatot, csapata ugyanis addigra elszórakozta a két gólos előnyt a szerb csapat ellen. A hatvanadik percben aztán felnézett, és jó harminc méterről egy parádés emeléssel hozta újra előnybe a Hibs-et. Szépségdíjas találat, meg is mutatjuk:
Bowie gólja tényleg felrázta az edinburghieket, ugyanis ezután még egy gólt szereztek, és bár a meccset végül elveszítették 3-2-re, összesítésben 4-3-al léptek tovább, így készülhetnek a playoffkörre, ahol a Legia Varsó lesz az ellenfél a főtáblára kerülésért.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
