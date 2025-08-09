Ilyen se gyakran van manapság: teljes titokban igazolt egy portugál klub, senki nem tudott róla

A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be. A holland csatár szerződtetése olyan titkos műveletként zajlott, amelyről még a csapattársak és a klub alkalmazottai sem tudtak az utolsó pillanatig - tudósított a The Guardian.

A történet egy kémthriller izgalmával bontakozott ki. A csatár utolsóként szállt fel a Hollandiából Portóba tartó repülőgépre, és időzítette érkezését a mérkőzés napjára, hogy elkerülje a találkozást bárkivel. Leszállás után elsőként hagyta el a gépet, és egy sötétített ablakú furgonba ültették, amely a stadionba szállította, miközben kísérete – akit a szurkolók nem ismertek fel – összegyűjtötte a csomagjait.

A furgonban a klub közösségi média csapata titokban felvételeket készített. "Elég furcsa" - mondta De Jong nekik. "Manapság, amikor ennyi közösségi média van, titokban tartani valamit... Nagy meglepetés lesz. Reméljük, csendben tudjuk tartani a bemutatóig."

Az igazi kihívás azonban még hátra volt, mégpedig az orvosi vizsgálat. A gyanú elkerülése érdekében a Porto kézilabdázóként regisztrálta De Jongot a klinika rendszerében. Az orvosok és ápolók nem is sejtették, hogy egy nagy horderejű futballigazolást vizsgálnak.

KATTINTS a friss sporthírekért, statisztikákért a Sportonlinera!

A vizsgálatok után De Jong a klinika garázsából egy szervizliften jutott fel az Estádio do Dragão első emeletére. Ott evett és várakozott. Az ablakból figyelte, ahogy leendő csapattársai megérkeznek, a szurkolók üdvözlik őket, autogramokat osztogatnak. A beavatottak három-négy órán keresztül rendszeresen ellenőrizték a közösségi médiát, nem szivárgott-e ki az információ.

A kezdőrúgás közeledtével végre eljött az idő, hogy bemutassák De Jongot a csapatnak. Francesco Farioli vezetőedző összegyűjtötte a játékosokat az öltözőben, majd megdöbbentette őket, amikor a korábbi Barcelona és holland válogatott csatárral együtt lépett be. Farioli rövid beszéde után De Jong egyenként üdvözölte a játékosokat.

A stadionban lévő 49 000 szurkoló döbbenettel és hitetlenkedéssel fogadta De Jongot, aki az előző szezonban 18 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott a PSV-ben, mielőtt lejárt a szerződése. A stadion bemondója egyenként szólította a játékosokat, és mielőtt a csapatkapitányt, az utolsóként behívott játékost bemutatta volna, egy meglepetés-igazolást ígért, felsorolva annak korábbi klubjait.

Ezután jött a leleplezés: "És most, az új 26-os számú játékosunk, Luuk de Jong" – ez volt a jel a 188 cm magas középcsatárnak, hogy a pályára lépjen. A klub újságírói, akik közvetítették a bemutatót, kénytelenek voltak gyorsan utánanézni a statisztikáinak, mivel őket is meglepetésként érte az igazolás.

"Elismeréssel tartozom a Portónak azért, amit Luuk de Jonggal tettek, mert mindig sok ember vesz részt egy ilyen folyamatban" - mondja Pedro Mendes, a Porto, a Tottenham és a portugál válogatott korábbi középpályása, aki most az MNM Sports Management ügynöke. "Amikor egy játékosról tárgyalnak, ott vannak az ügynökök, a vevő klub, gyakran az eladó klub, sőt a játékos családja is. A futballista kikérheti barátai vagy rokonai véleményét. Még a klubon belül is ott van a megfigyelői részleg, a pénzügyi igazgató. Rendkívül nehéz titokban tartani."

A 80-as és 90-es években a Portónak hagyománya volt, hogy meglepetésszerűen mutatott be egy új igazolást az úgynevezett bemutatkozó barátságos mérkőzésen. Akkoriban viszonylag könnyű volt titkot tartani – csak az újságokat kellett távol tartani. André Villas-Boas elnök fel akarta éleszteni ezt a hagyományt, felidézve egy gyermekkori emléket és felejthetetlen pillanatot kínálva a szurkolóknak.

"Az elnök elmondta, hogy emlékszik, amikor gyerek volt, a bemutató napon mindig volt egy meglepetés" - mondta De Jong. "Egy játékos, akiről nem tudtak, egyszerűen kisétált az alagútból. Azt mondta, nagyszerű lenne, ha ma is el tudnánk érni ezt, különösen a közösségi média, az utazás és a repülőterek világában. Mondtam neki, hogy megpróbálhatjuk."

Farioli, aki az előző szezonban az Ajaxot edzette, vezette a tárgyalásokat De Jonggal. A 34 éves játékost meggyőzte a projekt, és egyéves szerződést írt alá, amelyet egy további szezonra meg lehet hosszabbítani. A kezdeti megbeszélések és az aláírás közötti folyamat körülbelül egy hétig tartott. Csak Villas-Boas és a Porto néhány felső vezetője tudott róla, és egy pillanatra a futball visszatért egy letűnt korszakba.