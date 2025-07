Díszvendégek, nyereményjáték, régi győztesek: nagy show-val készül a Hungaroring a 40. Magyar Nagydíjra

Korábbi győztesek, valamint az F1 egykori atyaúristene is a díszvendégek között lesz a hétvégi nagydíjon, de a szurkolóknak mással is készülnek.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója bízik abban, hogy a megújult létesítményekkel méltóképpen sikerül megünnepelni a Magyar Nagydíj 40., jubileumi futama mellett a Forma-1 75. szezonját is a hétvégi, hungaroringi versenyhétvégén.

A péntektől vasárnapig tartó eseményt felvezető mogyoródi sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt kiemelte, a megújult paddock és főlelátó majdnem teljesen elkészült, előbbi harmadik emeletét még nem lehet használni, de a kivitelezőnek köszönhetően azt is beüvegezték, így "gyakorlatilag szerkezetkésznek tekinthető".

Silverstone után miénk lett a második legnagyobb boxkapacitás, Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója pedig azt mondta, mindenkinek úgy kellene építkeznie, mint a magyaroknak. Azt hiszem, ennél nagyobb dicséret nem kell

- jelentette ki a sportvezető, hozzátéve, hogy legalább hat-nyolc másik pálya promótere érkezik majd a Hungaroringre, hogy megnézze a felújításokat. "Azt azért szeretném megvárni, hogy minden működjön is" - emelte ki Gyulay, aki felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi sajtóközpont és a versenyirányítás egyelőre ideiglenes helyen lesz majd.

Meglátása szerint az új, 19 ezer négyzetméteres paddock, valamint főlelátó mögötti tízezer négyzetméteres rendezvényterület is azt a célt szolgálja, hogy a futam helyszíne minél magasabb színvonalon tudja kiszolgálni a versenyzőket, a csapatokat és a szurkolókat is, és bár nem teljes a felújítás, a Hungaroring készen áll arra, hogy méltóképpen ünnepelje meg a 40. Magyar Nagydíj mellett a Forma-1 75. szezonját.

Készülünk szurkolói aktivitásokkal is, a már megszokott események mellett a fővárosban kincskereső játék lesz, emellett a margitszigeti szökőkúton, a Hősök terén és a Lánchídon is megjelenik majd az F1. Emellett 40 szerencsés helyszíni néző boxutca-látogatást nyer majd

- sorolta az idei újdonságokat Gyulay Zsolt. Hangsúlyozta, hogy a megszokott, futamok alatti szurkolói eseményekre, azaz a kerékcsereversenyre, a pilótaparádéra, illetve a versenyzők a 12. kanyarnál felállított színpadi látogatására is sor kerül majd.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Az elnök-vezérigazgató arról is beszélt, hogy a főváros mellett a csapatok részéről is volt fogadó készség a kiegészítő programokra, így lesz, akit az olimpiai bajnok magyar párbajtőrcsapat tagjai oktatnak a sportág rejtelmeire, de rendeznek Rubik-kocka kirakó versenyt, illetve az egyik csapat a palacsintasütés mikéntjébe kap majd betekintést.

"A Magyar Pénzverő Zrt.-vel közösen egy érmesor is kibocsátásra kerül a 40. évfordulóra: összesen 3000 darab készül belőle, így a gyűjtőknek igazi kuriózum lesz majd ez is" - tette hozzá Gyulay Zsolt. A jubileumi hétvégén igyekeznek azokról is megemlékezni, akiknek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Magyarország immár 40 éve Forma-1-es versenyt rendez, így a többi között a díszvendégek között lesz Bernie Ecclestone, a sorozat korábbi első embere és a korábbi Magyar Nagydíj-nyertes belga Thierry Boutsen is, míg a szintén hungaroringi győztes brit Nigel Mansell videóüzenetben elevenítette fel a magyar pályával kapcsolatos emlékeit.

"Ezek mellett játékot is hirdetünk, ugyanis a megújulás jegyében neves pilótákról, illetve akciókról el fogjuk nevezni a pálya kanyarjait, ehhez a futam idején várjuk majd a javaslatokat, a győzteseket pedig komoly szakmai zsűri segítségével fogjuk kihirdetni" - mondta az elnök, megjegyezve, hogy a vasárnapi futamon sorozatban ötödször is telt házzal számolnak, de péntekre és szombatra korlátozott számban elérhetők még belépők.

A dobogósoknak, illetve a győztes konstruktőr csapatnak járó trófeákat idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette. Simon Attila, a cég vezérigazgatója bemutatásában ismertette, hogy az idei díjak mintázata a 15-17. századi magyar hímzésvilágából merített, a festésen tulipán, szegfű és gránátalma is található, a szín pedig kevert és több festék titkos receptúrájából állt össze.

A győztesnek járó serleg közel 60 centiméter magas, a konstruktőri elsőnek járó dísztál is 60 cm átmérőjű, s ezen 1000 csipkeszerű áttörés van

- mondta Simon Attila, hozzátéve, hogy a 40. évfordulóra alapítottak egy rajongói gyűjtői klubot, s mostantól minden évben egy, az az évi trófea mintázatával készült, tenyérnyi méretű sisakot hoznak majd 200 példányban kereskedelmi forgalomba, így ha "a trófeát nem is, de ennek emlékét" minden évben meg lehet majd vásárolni. Az elnök a gyűjtői klub első, tiszteletbeli példányát Gyulay Zsoltnak adta át. A 40. Magyar Nagydíjat péntekről vasárnapig rendezik a mogyoródi Hungaroringen.

címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA