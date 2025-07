Súlyos nagykutya szállt be az olimpiarendezésbe: lemondhat Magyarország az álmairól?

Katar is bekapcsolódott a 2036-os olimpia rendezési jogáért folyó versenybe, és már tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a pályázati folyamatról - írja a Reuters.

A Katari Olimpiai Bizottság (QOC) kedden jelentette be, hogy részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) folytatott egyeztetéseken a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai játékok rendezési jogáról.

Az ország, amely 2022-ben a labdarúgó-világbajnokságnak, 2024-ben pedig az Ázsia-kupának adott otthont, a legújabb jelentkező a 2036-os játékok megrendezésére. Korábban már Indonézia, Törökország, India és Chile is megerősítette pályázati szándékát. Más ázsiai országok, köztük Szaúd-Arábia és Dél-Korea is fontolgatják a pályázatot. Emellett Egyiptom, Magyarország, Olaszország, Németország, Dánia és Kanada is érdeklődést mutatott a rendezés iránt.

"Jelenleg a játékok megrendezéséhez szükséges sportinfrastruktúra 95%-a már rendelkezésünkre áll, és átfogó nemzeti tervünk van arra, hogy minden létesítmény 100%-osan készen álljon" - nyilatkozta Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani, a QOC elnöke a katari állami hírügynökségnek. "Ez a terv egy hosszú távú vízióra épül, amely társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható örökséget kíván teremteni" - tette hozzá.

Katar fővárosa, Doha 2030-ban rendezi majd az Ázsiai Játékokat, miután 2006-ban már egyszer otthont adott az eseménynek. Sikeres pályázat esetén Katar lenne az első közel-keleti ország, amely olimpiát rendezhet, ami jól mutatja a régió növekvő befolyását a jelentős sportesemények terén. Szaúd-Arábia 2034-ben rendezi majd a labdarúgó-világbajnokságot.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA