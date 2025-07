Legendás meccsen viselt mezt árvereznek el: leesik az állad, ha meglátod, mennyi a kikiáltási ár

Peter Shilton kapusmezét árverezik el, amelyet az 1986-os világbajnokság negyeddöntőjében viselt, amikor Diego Maradona a híres "Isten keze" gólt szerezte. A mez várhatóan 300 000 fontos áron kelhet el - jelentette a BBC Sport.

Az angol válogatott legendás kapusának meze egy magángyűjtő tulajdonából kerül kalapács alá a jövő júliusban rendezendő árverésen, amelyet a 2026-os világbajnokság döntője előtt tartanak meg.

A történelmi mérkőzésen Maradona először a kezével ütötte a labdát Shilton feje felett a kapuba, majd négy perccel később megszerezte azt a gólt is, amit sokan minden idők egyik legszebb találatának tartanak, amikor az argentin klasszis saját térfeléről indulva több angol játékost is kicselezett. Az első gól csaknem negyven év után is lázban tartja a futball világát.

David Convery, a Graham Budd Auctions képviselője elmondta, hogy a most árverésre bocsátott mezt alapos fotóelemzéssel hitelesítették. "Ahogy elképzelhető, miután 1986-ban 100 fokos hőségben viselte, van egy kis szaga. Néhány húzódás és szakadás látható rajta az anyag miatt, de fantasztikus állapotban van." Maradona 10-es számú meze ugyanebből a mérkőzésből 2022 májusában rekordot jelentő 7,1 millió fontért kelt el egy árverésen.

Peter Reid, aki szintén játszott azon a mérkőzésen, és akit Maradona a második gólnál lefutott, így emlékezett vissza: "Amikor összerakod az egészet - a kezezést, a második gólt, és hogy ki volt Maradona - ez egy ikonikus mérkőzés."

Az árverésen más értékes relikviák is kalapács alá kerülnek, köztük Pelé 1958-as világbajnoki aranyérme, amelynek értékét 500 000 fontra becsülik, valamint Gordon Banks 1966-os világbajnoki aranyérme, amely várhatóan 300 000 fontért kelhet el.