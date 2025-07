Követeli saját helyét a női boksz a sportvilágban: máris megvolt az első női gála

Katie Taylor legyőzte Amanda Serranót a Madison Square Gardenben rendezett első, kizárólag női bokszolókból álló gálán, ezzel megszilárdítva helyét a valaha volt legnagyobb női bokszolók között - jelentette a The Guardian.

A pénteki mérkőzésen Taylor egyértelmű győzelmet aratott Serrano felett, ami korábban két vitatott pontozásos győzelem után most tisztán sikerült. A 19.721 néző előtt zajló esemény a női boksz ünnepét jelentette, és egyben fontos mérföldkő volt Jake Paul promóciós cége, a Most Valuable Promotions (MVP) számára is, amely az eseményt szervezte és népszerűsítette.

Az MVP, amelyet Paul és Nakisa Bidarian (a UFC korábbi stratégiai és pénzügyi vezetője) alapított, igyekszik túllépni Paul mérkőzésein, és a női boksz felé fordult. A cég célja, hogy a női boksz vezető promótereként pozicionálja magát, és ahogy Bidarian fogalmazott, "egységes, nem töredezett női bokszprogramot" építsen.

A Taylor-Serrano III mérkőzés különleges volt, hiszen a legtöbb trilógia esetében az első két mérkőzés eredménye megoszlik a két versenyző között. Itt azonban Taylor mindkét korábbi összecsapást megnyerte, bár sok szakértő szerint Serrano érdemelte volna a győzelmet az egyik vagy mindkét korábbi mérkőzésen.

Az első Taylor-Serrano mérkőzés 2022. április 30-án a Madison Square Gardenben zajlott, és mérföldkőnek számított a női bokszban. A második összecsapás a Tyson-Paul gála előmérkőzéseként került megrendezésre, és ismét Taylor győzelmével zárult szoros pontozással.

A harmadik mérkőzésen Taylor védelmi bokszbemutatót tartott. Taktikus, fegyelmezett mérkőzést vívott, oldalirányú mozgással, amely felfedte Serrano korlátait bokszolóként. Két bíró 97-93 arányban Taylor javára pontozta a mérkőzést, míg a harmadik 95-95-ös döntetlent ítélt.

A mérkőzés után mindkét versenyző elismerően nyilatkozott a másikról. Taylor megköszönte Serranónak a három mérkőzést, kiemelve, hogy nevük örökre összefonódik a boksz történelmében. Serrano szintén méltatta ellenfelét, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy háromszor is megmérkőzhetett vele.