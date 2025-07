Ez már nem játék: a Fradi akár egyetlen párharccal is eurómilliókat kereshet

Fontos tétje van a Fradi örményországi túrájának: akár már most bebiztosíthatják az őszi kupaszereplést.

Jövő héten kezdi meg szereplését a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében: az első ellenfél az örmény Noah lesz, a párharc tétje pedig nem kisebb, mint az európai kupaszereplés garantálása az őszre.

A zöld-fehérek július 23-án, kedden 18 órakor lépnek pályára Örményországban, míg a visszavágót július 30-án, szerdán 20 órától rendezik a Groupama Arénában – derül ki a klub hivatalos tájékoztatásából.

A továbbjutó már biztosan résztvevője lesz az európai kupasorozatok őszi főtáblájának – még ha nem is a Bajnokok Ligájában, de legrosszabb esetben is a Konferencia-ligában folytathatja a nemzetközi menetelést. Ez komoly presztízst és anyagi bevételt is jelent a klubnak, hiszen a csoportkörös szereplés akár több millió eurós UEFA-pénzesőt is hozhat a Fradinak.

Ki az a Noah?

Az örmény klub tavaly már főtáblás volt a Konferencia-ligában, és idén a BL-selejtező első körében a montenegrói Buducnost Podgoricát ejtette ki 3-2-es összesítéssel. A Fradi tehát nem veheti félvállról a párharcot, még ha papíron esélyesebbnek is számít.

