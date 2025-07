Hajón szexiskedik a dögös keleti fintneszmodell: videón az erotikus kaland

Rachel rózsaszín bikinije sok képzelegnivalót nem enged, de ő persze így is nagyon élvezi a nyarat a yachton, ahol a videója készült. Nézd meg itt!

"Most nem edzőruhában vagyok" - írja nemrégen szünetett posztja mellé a gyönyörű izraeli fitneszmodell és személyi edző, Rachel Bader. A videót látva meg kell állapítaunk, hogy tényleg nem, és milyen jól tette: aprónak mondható rózsaszín bikinije nem sok teret ad a fantáziálásra.

A videón a személyi edző Rachel egy hatalmas yacht szélés áll, ügyelve arra, hogy azért nem csak ő, hanem a víz is jól látssszon, ahol éppen hajózik - az mondjuk nem derült ki, hogy pontosan hol nyaral éppen, de ez talán a legkevesebb egy ilyen esetben. Nézzük csak:

Persze Rachel Instagramján nem csak a yachton bikiniben szexizés, hanem a munka, az edzés is hangsúlyos szerepet kap. Követőinek száma meghaladja a 120 ezret, szóval már ennek alapján is sejthető, hogy vendégköre is elég kiterjedt.

