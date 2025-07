Robog a halhatatlanság felé Mbappé: ilyet még senki nem csinált előtte

Még soha senki nem talált be Real-mezben egy szezon alatt hét különböző tornán, egyedül a francia sztár volt erre képes.

Kylian Mbappé lett a Real Madrid 123 éves történetében a legelső futballista, aki egy adott szezonon belül hét különböző sorozatban is szerzett legalább egy gólt - hívja fel a figyelmet a hihetetlen eredményre a Sporting News.

A francia szupersztár a hétvégén gólt tudott szerezni a Borussia Dortmund ellen 3-2-re megnyert klubvilágbajnoki negyeddöntőben is, így érte el a rekordot, amivel egyedülálló a királyi gárda történelmében. A hét sorozat úgy jön össze, hogy a Real a bajnokság és kupa mellett szerepelt a Spanyol Szuperkupában, a Bajnokok Ligájában, illetve megnyerte tavaly nyáron az Interkontinentális Kupát, az UEFA Szuperkupát, és most az elődöntőre készülhet a klubvilágbajnokságon.

KATT! Friss hírek, élő sporterdmények a Pénzcentrum sportoldalán, a Sportonlineon!

Mbappé tette azért is egyedülálló, mert az sem volt sokáig biztos, hogy egyáltalán pályára léphet-e az amerikai tornán. Még a csoportmeccsek során kórházba kellett szállítani gyomorbántalmak miatt, ám egy gyors ellenőrzést és egy bent töltött éjszakát követően ki is jöhetett. A Real most hivatalba lépett új edzője, Xabi Alonso azonban úgy tűnik, nem kockáztat, és eddig mindössze a cserepadról küldte be Mbappét.

Az elődöntő különösen pikáns lesz a francia sztárnak, ugyanis a PSG lesz az ellenfél, éppen az a csapat, melyet tavaly náyron több év szolgálat után elhagyott a Real hívására. A meccset szerdán, magyar idő szerint este kilenckor rendezik.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA