Régi világbajnok tér vissza a ringbe hamarosan: na, erre ki számított?

Ricky Hatton, korábbi többszörös világbajnok ökölvívó, 13 év szünet után visszatér a ringbe. A 47. életévét októberben betöltő manchesteri sportoló december 2-án Dubajban mérkőzik meg az Egyesült Arab Emírségekbeli Eisa Al Dah-val középsúlyban - közölte a BBC Sport.

A mérkőzést egy Al Dah által promótált dubaji rendezvényen jelentették be vasárnap, ahol Hatton élő közvetítésen keresztül erősítette meg visszatérését. A brit bokszoló elmondta, hogy személyesen szeretett volna jelen lenni a bejelentésen, de egy váratlan baleset miatt nem tudott elutazni.

"Bárcsak ott lehetnék, de egy kis sérülést szereztem a szememen. A lényeg, hogy a mérkőzés meg fog valósulni, és már alig várom, nagyon várom" - nyilatkozta Hatton. "Ez csak egy furcsa véletlen volt, megsértettem a szemem a napszemüvegemmel, és nagyon szerencsés vagyok, hogy nem okozott maradandó károsodást. Csak a felszínt karcolta meg, így remélem, minden rendben lesz."

A welter- és kisváltósúlyban is világbajnoki címet szerző Hatton 15 éves pályafutása során 48 profi mérkőzéséből 45-öt nyert meg. Utoljára 2012-ben lépett ringbe professzionális mérkőzésen, amikor vereséget szenvedett az ukrán Vyacheslav Senchenkótól.

Hatton kiemelkedő világbajnoki győzelmeket aratott többek között az orosz Kostya Tszyu és Jose Luis Castillo ellen, mielőtt Floyd Mayweather és Manny Pacquiao ellen vereséget szenvedett. A 46 éves Al Dah 11 mérkőzéséből nyolcat nyert meg, legutóbb 2021-ben bokszolt, amikor kikapott a mexikói Pedro Alejandro Delgadótól.

