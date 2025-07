Sajnos megint nem jött össze: a 32 között búcsúzott Wimbledontól Gálfi Dalma

Bár tartotta magát amerikai ellenfelével szemben, három szett után kikapott Gálfi Dalma a wimbledoni tornán.

Gálfi Dalmának nem sikerült az újabb bravúr, a harmadik fordulóban három szettben kikapott a 13. helyen kiemelt amerikai Amanda Anisimovától, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében.

A világranglistán 110. magyar játékos az első körben a szabadkártyás brit Harriet Dartot verte három szettben, szerdán pedig pályafutása egyik legnagyobb győzelmét aratva a 21.-ként rangsorolt brazil Beatriz Haddad Maiát búcsúztatta két játszmában.

A WTA rangsorában 12., 23 éves Anisimovával most először találkozott Gálfi, aki remekül kezdett, mindjárt az első játékban brékelte ellenfelét, majd 3:1-re ellépett. A kissé ideges tengerentúli teniszező ekkorra megnyugodott, jobban szervált és jobban is fogadott, mint korábban, ennek köszönhetően előbb kiegyenlített, majd sorozatban öt gémet nyerve fordított is és az első játszmalabdáját kihasználva, 39 perc elteltével szettelőnybe került. A bal térdén ezúttal is kötéssel játszó magyar bajnok a második játszma elején ismét hozni tudta az adogatójátékát, 1:1 után pedig megnyerte a mérkőzés leghosszabb játékát.

A negyedik gémben aztán két bréklabdához jutott, de egyiket sem sikerült kihasználnia, a 2022-ben negyeddöntős Anisimova agresszív játékkal fordítani tudott, így 3:1 helyett 2:2 lett az állás. A folytatásban Gálfi is hárított egy bréklabdát, 6:5-ig pedig mindketten hozták a szervagémjüket. Ekkor az ellenfélnek a játszmában maradásért kellett adogatnia, de megremegett a keze, Gálfi pedig egy nagyszerű ritörnnel, egy óra alatt kiegyenlített. A döntő szettben a magyar teniszező a harmadik játékban elvesztette az adogatójátékát, s hiába volt 2:3-nál két lehetősége is, hogy visszabrékeljen és egyenlítsen, az amerikai 4:2-re ellépett.

Egy újabb brékkel Anisimova a továbbjutás kapujába került, nem tudta azonban kiszerválni a mérkőzést, egy kettőshibának köszönhetően Gálfi szépített. Fogadóként viszont két meccslabdához jutott az amerikai játékos, s már az elsőt kihasználva ő lépett tovább a legjobb 16 közé. Az összecsapás 2 óra 20 percig tartott. Gálfi a mérkőzés során több látványos pontot is csinált, többször szenzációs ütésekkel nyerte a labdameneteket és végig méltó ellenfele volt esélyesebb vetélytársának, aki a pályán adott villáminterjúban dicsérte is riválisát, szerinte nagyon kemény meccsen és jó ellenféllel szemben sikerült továbblépnie.

Eredmény: női egyes, 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Amanda Anisimova (amerikai, 13.)-Gálfi Dalma 6:3, 5:7, 6:3