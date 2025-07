Édesapját gyászolja Telegdy-Kapás Boglárka: "ez most nagyon fáj..."

Sok időt töltött édesapjával az úszónő, akit most el kellett engednie. A posztban megemlékezett korábban meghalt testvéréről is.

Szomorú apropóból posztolt Instagram-oldalára az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok úszó, a tavaly év végén visszavonult Telegdy-Kapás Boglárka. A magyar olimpikon közösségi oldalán azt közölte, hogy elhunyt az édesapja, akivel szoros kapcsolatot ápolt.

Bogi azt írta a posztban, hogy bár valamennyire fel kellett készülnie, és még a napokban is együtt voltak, a veszteség így is túl váratlan volt.

Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál?..hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. nagyon hiányzol, de tudom hogy mindig velem leszel. Mostmár két őrangyalom van...

- írta Kapás Boglárka, utalva arrra, hogy húga, Vanda négy és fél éve halt meg, éppen az olimpia előtt pár hónappal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az úszőnő korábban egy interjúban árulta el, hogy bár ő mindössze két éves volt, mikor a szülei elváltak, erdélyi sázrmazású édesapjával rengeteg időt töltött együtt.