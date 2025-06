Továbbment a születésnapos Messi a klubvébén: volt csapata ellen bizonyíthat a 16 között

A Palmeiras 2-2-es döntetlent játszott az Inter Miami ellen a klubvilágbajnokság A csoportjának utolsó fordulójában hétfőn, miután két gólos hátrányból állt fel. Az eredménynek köszönhetően a brazil csapat csoportelsőként, míg Lionel Messi együttese a második helyen jutott tovább a kieséses szakaszba.

Tadeo Allende és Luis Suarez találataival az Inter Miami kétgólos előnyre tett szert, de a Palmeiras az utolsó tíz percben Paulinho és Mauricio góljainak köszönhetően egyenlíteni tudott. Mindkét csapat öt ponttal zárta a csoportkört, az Inter Miami rosszabb gólkülönbséggel lett második. Az Al-Ahly és a Porto kiesett a tornáról.

A következő körben Lionel Messi csapata a Paris Saint-Germainnel találkozik - ennek pikantériája, hogy Messi korábban éveken át szerepelt a PSG-ben. A Palmeiras egy brazil rangadón a Botafogóval mérkőzik meg a negyeddöntőbe jutásért - emlékeztet a Reuters.

Lionel Messi egyébként éppen ma ünnepli 38. születésnapját, és csak úgy záporoznak felé a jókívánságok. Többek között egykori klubja, a Barcelona is felköszöntötte: a posztban azt írták, "Boldog születésnapot az Egyetlennek".

Happy birthday to the one and only! 🐐🎂 pic.twitter.com/TRVpRZemrP